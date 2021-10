Nghệ An xây dựng kế hoạch đón, cách ly những công dân tự phát trở về quê

Sáng 5/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực, Chỉ huy trưởng, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tổ chức họp để bàn phương án đón, tổ chức cách ly công dân tự phát trở về quê.

Toàn cảnh cuộc họp của Thường trực Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Phạm Bằng

CÔNG DÂN NGHỆ AN TỰ PHÁT VỀ QUÊ NGÀY CÀNG NHIỀU

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở GTVT Hoàng Phú Hiền cho biết, trung bình mỗi ngày có khoảng 200 công dân Nghệ An tự phát trở về qua cầu Bến Thủy. Riêng ngày 4/10, số lượng công dân trở về quê tăng đột biến, lên đến 648 người, chưa kể số công dân tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh phía Bắc chạy qua địa bàn. Rạng sáng ngày 5/10, tại cầu Bến Thủy đã có 240 người, 80 xe máy trở về… và dự kiến hôm nay sẽ có gần 1.000 công dân Nghệ An trở về.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Giám đốc Sở GTVT cho rằng, cần nhanh chóng sắp xếp, bố trí các khu cách ly tập trung để cách ly những người dân này. Bên cạnh đó, tại khu vực giữa 2 cầu Bến Thủy cần bố trí nơi tiếp đón có mái che, nhà vệ sinh, xử lý rác thải; tiến hành phân loại những công dân đã tiêm từ 1- 2 mũi vắc xin để có phương án cách ly phù hợp, giảm gánh nặng cho Nhà nước.

Giám đốc Sở GTVT Hoàng Phú Hiền báo cáo tình hình công dân tự phát trở về quê. Ảnh: Phạm Bằng Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh hiện đang quản lý 7 khu cách ly tập trung và đang tổ chức cách ly cho 1.800 công dân. Dự kiến 240 công dân trở về đến Nghệ An sáng 5/10 sẽ đưa về cách ly tại Làng sinh viên cơ sở 2 của Đại học Vinh. Nếu đưa các Bệnh viện dã chiến số 4, số 5, số 6 làm khu cách ly tập trung thì có thể cách ly được khoảng 3.700 công dân.



Ông Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết, hiện có 329.000 người Nghệ An làm việc ở các tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó, đã có gần 88.000 người trở về quê, trên 28.000 đang trong độ tuổi lao động. Dự báo số lượng công dân Nghệ An trở về sẽ tăng cao trong thời gian tới do TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã “mở cửa”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sắp xếp ngay các điểm cách ly. Ảnh: Phạm Bằng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sắp xếp ngay các điểm cách ly, tập trung mua sắm trang thiết bị đầy đủ tại các khu cách ly. Việc phân loại công dân trở về tại chân cầu Bến Thủy nên thực hiện linh hoạt, tùy theo tình hình thực tế. Ngành Y tế bố trí lực lượng tổ chức phân loại những người đã tiêm vắc xin và lấy mẫu xét nghiệm cho những công dân này.



TỔ CHỨC ĐÓN AN TOÀN, TRÁCH NHIỆM

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, số lượng công dân Nghệ An trong thời gian qua tự phát trở về quê nhiều nên cần có những biện pháp để thích ứng với tình hình mới.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc tổ chức phân loại, phân luồng ngay từ đầu khi công dân trở về là rất quan trọng. Phải phân chia công dân trong tỉnh và ngoại tỉnh để tổ chức việc bố trí sắp xếp cho phù hợp.

Đối với công dân ngoại tỉnh, ngành công an tổ chức dẫn đoàn đưa ra khu vực giáp ranh để bàn giao cho tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh phía Bắc. Trong quá trình dẫn đường, phải đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, tránh việc người và phương tiện dừng đỗ không đúng nơi quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng Đối với các công dân là người Nghệ An, vì số lượng người trở về lớn nên phải có phương án đón phù hợp. Cần phân loại trên cơ sở khai báo, giấy tờ công dân cung cấp để tổ chức cách ly theo quy định. Những công dân chưa được tiêm vắc xin, chưa được xét nghiệm thì phải tổ chức cách ly tập trung. Những công dân đã tiêm 2 mũi vắc xin, có giấy xét nghiệm còn hiệu lực thì đưa về địa phương, tổ chức cách ly tại nhà.



Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu, phải tổ chức nơi đón tiếp chu đáo vì đây đều là những công dân có hoàn cảnh khó khăn. Tại chân cầu Bến Thủy, TP. Vinh tổ chức nhà bạt mái che để người dân ngồi chờ trong thời gian phân loại; cung cấp thức ăn nhanh cho người dân; bố trí khu vực vệ sinh đảm bảo môi trường. TP. Vinh phối hợp với công an đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực này.

Đối với các điểm cách ly tập trung, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, trước mắt cho 240 công dân mới trở về vào sáng 5/10 cách ly tập trung tại Làng sinh viên Đại học Vinh. Ngoài ra, cho phép Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp quản, sử dụng 3 Bệnh viện dã chiến số 4, số 5, số 6 để làm khu cách ly tập trung. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cũng cần chủ động rà soát các điểm cách ly tập trung mới để đón công dân trở về trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết, trong điều kiện ngân sách tỉnh khó khăn nên tỉnh sẽ hỗ trợ tiền ăn, chi phí xét nghiệm ở mức tối thiểu cho những công dân cách ly tập trung.

Nhận định trong thời gian tới số lượng công dân tự phát trở về quê lớn, người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành, thị chủ động phương án để đón công dân về cách ly tập trung tại các địa phương. Chủ động rà soát các điểm cách ly tập trung, rà soát người dân địa phương có nhu cầu trở về để xây dựng phương án đón hiệu quả.

Công dân Nghệ An tự phát trở về quê tập trung tại chân cầu Bến Thủy vào sáng 4/10. Ảnh: Tiến Hùng

Về việc đón công dân trở về bằng đường hàng không qua các chuyến bay thương mại, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý, trước mắt để Vietnam Airlines tổ chức 2 chuyến/tuần để chở công dân có nhu cầu, tự chi trả 100% chi phí về quê. Việc đón các trường hợp công dân có hoàn cảnh khó khăn như bà bầu, trẻ em thì tiếp tục nghiên cứu, rà soát để có kế hoạch phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung một lần nữa nhấn mạnh, việc đón những công dân có hoàn cảnh khó khăn tự phát trở về quê vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền đối với công dân tỉnh nhà. Mặc dù điều kiện của tỉnh còn khó khăn nhưng chúng ta phải cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ. Và vấn đề quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn, không để xảy ra nguy cơ lây nhiễm dịch trên địa bàn./.