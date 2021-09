Nghệ An: Xe khách 'đắp chiếu' nằm chờ, xe tải tấp nập ra, vào bến

(Baonghean.vn) - Theo đó, những đơn vị có số lượng shipper lớn chỉ được sử dụng 1/4 lượng shipper, thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, xử phạt những trường hợp shipper tự do.

(Baonghean.vn) - Làn sóng thứ 4 của đại dịch Covid-19 đã và đang tác động nặng nề đối với đời sống kinh tế, xã hội khiến hàng triệu lao động mất việc làm, thu nhập và hơn thế là an toàn sức khỏe và tính mạng của người dân bị đe dọa. Trong tình thế không có lựa chọn nào khác, hàng chục ngàn lao động Nghệ An tại các tỉnh phía Nam và phía Bắc đã phải về quê tránh dịch. Giải pháp nào cho vấn đề di biến động dân cư này? Liệu Nghệ An có thể giữ chân lao động ở lại quê hương làm ăn đang là vấn đề đặt ra hiện nay?