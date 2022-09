Nghệ An xử lý 750 trường hợp vi phạm an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2/9

(Baonghean.vn) - Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản 750 trường hợp; tạm giữ 152 phương tiện.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9, toàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người chết, 1 người bị thương (so với cùng kỳ năm 2021 tăng 1 vụ, tăng 2 người chết, 1 người bị thương).

Về nguyên nhân tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2021 có nguyên nhân khách quan là do nghỉ lễ năm 2021 đúng thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn quốc đang thực hiện giãn cách xã hội.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức 295 ca tuần tra, kiểm soát với 1.454 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, phát hiện, lập biên bản hành chính về trật tự an toàn giao thông 750 trường hợp. Ra quyết định xử phạt 355 trường hợp, chuyển Kho bạc Nhà nước thu phạt 591.224.000 đồng. Tạm giữ 152 phương tiện.

Dịp nghỉ lễ 2/9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An diễn ra nhiều hoạt động chính trị - xã hội, cùng với đó lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Vì vậy, lực lượng Cảnh sát giao thông đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện chủ động xây dựng phương án ngay từ đầu, giúp tình hình trật tự an toàn giao thông được duy trì ổn định, bảo đảm thông suốt, không để xảy ra ùn tắc.