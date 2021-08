Nghệ An: Xử lý nghiêm các vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19

Nhiều hành vi vi phạm bị xử lý

Nghệ An là tỉnh rộng, đường biên giới dài, dân số đông, người lao động ở các địa phương khác rất nhiều… nên nguy cơ dịch bùng phát cao. Bởi vậy, tỉnh xác định không được chủ quan, lơ là mà phải đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch. Trong đó, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân không chấp hành lệnh phong tỏa, giãn cách, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; có hành vi ngăn cản, chống đối chính quyền và nhân dân phòng, chống dịch, khai báo gian dối, không trung thực, làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng…

Tại huyện Quỳnh Lưu, sau khi phát hiện những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Bệnh Viện Đa khoa Minh An, từ đó lan ra nhiều địa bàn. Để ngăn chặn dịch bệnh, huyện Quỳnh Lưu đã thành lập 269 chốt kiểm soát dịch bệnh, tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

269 chốt đã được huyện Quỳnh Lưu lập để kiểm soát dịch Covid-19. Ảnh tư liệu: Việt Hùng Điển hình như trường hợp Trần Thị Nghĩa (SN 1982, ở thôn 6, xã Quỳnh Giang) đã bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì không khai báo kịp thời. Cụ thể: Sau khi phát hiện bệnh nhân H.T.Y trú tại địa bàn thôn 6 (xã Quỳnh Giang) mắc Covid-19, Tổ truy vết của xã đã phối hợp điều tra truy vết các F1 liên quan, Trần Thị Nghĩa mặc dù biết mình đã tiếp xúc với bệnh nhân nhưng lại không khai báo y tế trung thực. Sau đó 2 ngày (chiều 29/7) trường hợp này có triệu chứng ho, sốt, khó thở nên mới tự đi ra Trạm Y tế xã để khai báo y tế và được đưa vào khu cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm. F1 Trần Thị Nghĩa đã bị lực lượng chức năng xử phạt vì khai báo y tế không kịp thời. Ảnh tư liệu: Việt Hùng Chỉ tính trong 2 ngày đầu tiên thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, các lực lượng chức năng huyện Quỳnh Lưu đã phát hiện, xử lý 68 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16, phạt gần 100 triệu đồng.



Không chỉ người dân mà đối với cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu vi phạm cũng bị xử lý nghiêm, không có sự nể nang. Như trường hợp ông Hồ Ngọc Trường - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm đã bị đình chỉ công tác 14 ngày vì thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh.

Theo ông Nguyễn Văn Thưởng - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, ngày 27/7, trên địa bàn xã Quỳnh Lâm ghi nhận một trường hợp F1 là anh H.T.C (43 tuổi, tài xế xe bus). Trước đó, anh này đi chăm vợ đẻ tại Bệnh viện Đa khoa Minh An và có tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19. Sau khi truy vết, anh C. được cách ly tại Trường Tiểu học Quỳnh Lâm. Tuy nhiên, sau đó Chủ tịch UBND xã đã cho phép anh này về nhà với lý do vợ mới đẻ. Một ngày sau, chiều 28/7, mẫu xét nghiệm của F1 này cho kết quả dương tính với Covid-19.

Lực lượng chức năng huyện Quỳnh Lưu xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16. Ảnh tư liệu Việt Hùng Tương tự, ngày 6/8, ông Hoàng Quyền - Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn đã ký Quyết định số 3997/QĐ-UBND về việc tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Trần Chương - Chủ tịch UBND xã Long Sơn với lý do: Thực hiện không nghiêm túc công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Long Sơn. Không nghiêm túc trong việc kiểm điểm các nội dung theo yêu cầu của Công văn số 1393/CV-BCĐ ngày 04/08/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Anh Sơn.



Tại thành phố Vinh, mặc dù đã chuyển sang thực hiện Chỉ thị 19 nhưng không vì thế mà công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch bị lơ là. Chính quyền thành phố đã chỉ đạo lực lượng chức năng, các đơn vị phường, xã thường xuyên kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các trường hợp công dân trở về từ vùng dịch nhưng không khai báo y tế.

Công dân N.Đ.T, trú tại khối 10, phường Trường Thi bị xử phạt vì vi phạm các quy định phòng chống dịch. Ảnh tư liệu Quang An Điển hình như ngày 5/8, phường Trường Thi phối hợp với Công an TP. Vinh lập biên bản xử phạt đối với công dân N.Đ.T, trú tại khối 10, phường Trường Thi vì trở về từ vùng dịch (Hà Nội) từ ngày 2/8 nhưng không khai báo y tế, đến khi bị phát hiện thì khai báo không trung thực, quanh co. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt theo Điểm b, Khoản 1, Điều 11, Nghị định 117 đối với hành vi "Trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền". Mức xử phạt từ 5 - 10 triệu đồng.



Tiếp đó, vào ngày 6/8, địa phương này đã tiếp tục lập biên bản xử phạt đối với công dân T.B.Đ, trú tại khối 6 vì vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Công dân này vào TP HCM làm việc, đến ngày 29/7/2021 trở về TP.Vinh, tuy nhiên không khai báo y tế mà tới làm việc tại một khu đô thị ở xã Nghi Phú.

Lực lượng chức năng TP Vinh xử phạt và đưa công dân trốn khai báo y tế đi cách ly. Ảnh: KL Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tối 7/8, UBND TP.Vinh đã ban hành Công văn số 5211/UBND-KT về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo đó yêu cầu: Tạm dừng tất cả các hoạt động (thể dục thể thao, ăn uống...) tại hồ điều hòa và tuyến đường ven sông Lam; tạm dừng hoạt động các sân bóng đá. Nghiêm cấm hoạt động đối với các quán/điểm ăn uống trên vỉa hè (bao gồm các quán bia, bia hơi, quán nhậu, cà phê, nước giải khát...) từ ngày 8/8. Lực lượng chức năng phường Hưng Dũng, xã Hưng Lộc, Hưng Hòa (TP Vinh) tuần tra tại hồ điều hòa trong chiều 8-8. Ảnh tư liệu: Quang An UBND thành phố cũng yêu cầu các phường, xã và các lực lượng chức năng tổ chức tăng cường để kiểm tra và xử lý các vi phạm (đặc biệt tập trung ra quân xử lý ngoài giờ). Quá trình xử lý, thực hiện lập biên bản, ghi hình các vi phạm; nếu tái phạm thì yêu cầu tạm dừng đóng cửa kinh doanh và xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.



“Chống dịch như chống giặc”

Trong nội dung chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 6/8 về việc ban hành Chỉ thị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định: Nghệ An đang đối mặt với 4 nguy cơ, gồm: Nguy cơ chủ quan, lơ là trong cán bộ, đảng viên, trong Nhân dân; nguy cơ mất kiểm soát nguồn lây bệnh từ những người di cư từ vùng dịch về; nguy cơ tình huống dịch xấu hơn, vượt quá năng lực của tỉnh về điều trị, cách ly; nguy cơ khủng hoảng an sinh xã hội, việc làm, an ninh trật tự, truyền thông trong quá trình chống dịch và sau dịch.

Điều đó, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia phòng chống dịch.

Toàn cảnh cuộc làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về ban hành Chỉ thị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Ảnh tư liệu: Thành Duy Thực tế thời gian gần đây, số lượng công dân Nghệ An về từ vùng dịch đông (số công dân ngoại tỉnh trong cả nước trở về trong 14 ngày qua (tính đến ngày 9/8/2021 là 15.207. Toàn tỉnh có 22.389 trường hợp cách ly trong đó 1.321 trường hợp cách ly tập trung tuyến tỉnh; 10.595 trường hợp cách ly tại nhà, 10.197 trường hợp cách ly tập trung tuyến huyện, 276 trường hợp cách ly tại bệnh viện).



Đặc biệt, liên tục trong những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận nhiều ca bệnh là công dân trở về từ các địa phương có dịch. Điều đáng lưu tâm là một số trường hợp công dân trở về từ vùng dịch thiếu ý thức, không khai báo hoặc khai báo không trung thực khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng là rất lớn. Như trường hợp F0 đi từ Đồng Nai về, trốn khai báo, đón 2 xe khách nội tỉnh đi từ Nghi Lộc lên Nghĩa Đàn, rồi từ Nghĩa Đàn lên Quế Phong làm phát sinh nhiều F1 và F2.

Lấy mẫu xét nghiệm cho công dân hồi hương. Ảnh tư liệu: Quang An

Hay trường hợp một nhóm 3 lao động trú ở xã Cát Văn (Thanh Chương) đi xe máy từ các tỉnh phía Nam về Nghệ An vào sáng ngày 3/8 nhưng thay vì chạy thẳng đến trạm y tế khai báo thì 3 người này dừng lại ở thị trấn Đô Lương để nghỉ ngơi, ăn uống. Đến 16h chiều cùng ngày, cả 3 người mới đến Trạm Y tế xã khai báo và được đưa đi cách ly tập trung tại một trường tiểu học. Tuy nhiên, cả 3 không hề khai báo đã ghé nhà nghỉ cũng như ăn uống tại thị trấn Đô Lương. Đến sáng ngày 7/8, 2 trong số 3 lao động nói trên là Đ.Đ.T. (29 tuổi), và P.T.T.H. (33 tuổi) được công bố mắc Covid-19 khiến huyện Đô Lương phải rốt ráo phun hóa chất khử khuẩn, đồng thời khẩn trương tìm người đến một số địa điểm liên quan đến các ca bệnh này.

Bên cạnh đó, một số trường hợp trốn trách cách ly tại nhà, hoặc có hành vi trốn chốt đi từ vùng có dịch sang vùng không có dịch mà không không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Cá biệt có trường hợp cố tình vượt chốt kiểm soát phòng, chống dịch.

Công an huyện Nghĩa Đàn lập biên bản xử lý vi phạm đối với lái xe N.D.T: Ảnh: CANĐ Điển hình như trường hơp lái xe tải là N.D.T (trú tại phường Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai), ngày 3/8 đã không chấp hành tín hiệu dừng xe khai báo y tế và cố ý vượt chốt kiểm soát chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại km 30+400 Quốc lộ 48D, thuộc địa phận xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn. Tổ công tác ở chốt này phải sử dụng xe máy chuyên dụng để đuổi theo và yêu cầu lái xe T. điều khiển phương tiện quay về chốt kiểm soát để làm việc và khai báo y tế theo quy định.



Thực tế trên, đang đặt ra yêu cầu cấp bách cho công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới phải có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn, toàn diện, đồng bộ hơn.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý vi phạm tại khu vực hồ điều hòa, TP Vinh. Ảnh tư liệu: Quang An Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, mới đây, ngày 7/8/2021, BTV Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.



Trong đó, nêu rõ: Kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch hoặc lợi dụng tình hình dịch, bệnh để xuyên tạc, kích động, chống phá, làm ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, vi phạm quy định về phòng, chống dịch.