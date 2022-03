Nghệ An xử lý nghiêm xe khách chạy vượt tuyến

Ngoài số lượng xe khách liên tỉnh không đăng ký tuyến cố định nhưng vẫn chạy lên các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương (tuyến QL7A) bắt khách, theo phản ánh, tình trạng này còn xuất hiện tại các huyện Quế Phong, Quỳ Châu trên tuyến QL48.

Trước tình trạng xe khách chạy vượt tuyến, tranh giành khách, gây ảnh hưởng đến trật tự ATGT, Sở GTVT Nghệ An đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với những trường hợp chạy vượt tuyến, chạy sai tuyến ghi trong hợp đồng.

Thanh tra Sở GTVT Nghệ An kiểm tra một xe khách chạy vượt tuyến trên QL7A đoạn qua địa phận huyện Con Cuông. Ảnh: V.H

Ông Nguyễn Sỹ Thắng - Trưởng phòng QLVT, Sở GTVT Nghệ An cho biết: Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt là đi vào các tỉnh phía Nam, lợi dụng tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và thời điểm các lực lượng chức năng đang tập trung bảo đảm ATGT trên địa bàn các huyện, thị sau Tết nên một số cá nhân, tổ chức đã chạy xe vượt tuyến đến các huyện miền núi, vùng xa để đón khách.

Trước tình hình đó, sở đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, do đặc thù địa bàn quản lý rộng, nhân lực mỏng, trong khi các cá nhân vi phạm tìm mọi cách để né tránh việc kiểm tra, kiểm soát.

Kiểm tra một xe khách chạy vượt tuyến. Ảnh: V.H

Thực tế, những năm gần đây, trước tình trạng xe khách không đăng ký tuyến cố định nhưng chạy vượt tuyến, tranh giành khách, gây mất trật tự ATGT, phía Sở GTVT Nghệ An cũng đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với những phương tiện do tỉnh cấp phép và gửi văn bản đề nghị thu hồi phù hiệu tới Sở GTVT của các tỉnh có xe vi phạm. Tuy nhiên, tình trạng trên vẫn chưa được xử lý triệt để.



Ông Nguyễn Viết Hùng - Chánh Thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết thêm, từ sau tết Nguyên đán 2022, Thanh tra Giao thông đã bố trí 3 tổ công tác để tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm trên cả 2 tuyến QL48 và QL7A. Trong đó, trên tuyến QL7A bố trí 2 tổ công tác làm nhiệm vụ tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Con Cuông.

Thời gian qua có 12 phương tiện do Sở GTVT Nghệ An cấp phép đã bị tước phù hiệu sau khi vi phạm, những trường hợp xe do các tỉnh khác cấp phép, Sở GTVT Nghệ An đã gửi văn bản đề nghị các Sở GTVT liên quan tước phù hiệu. Trong ảnh, phù hiệu của một xe khách chạy vượt tuyến trên QL7A. Ảnh: T.Đ

Kể từ sau Tết đến nay, Thanh tra Giao thông đã xử phạt hơn 20 trường hợp xe vượt tuyến, trong đó có 12 trường hợp xe do Sở GTVT Nghệ An cấp phép. Số còn lại, do đăng ký biển ngoại tỉnh nên Sở GTVT Nghệ An cũng đã gửi thông báo đến Sở GTVT các tỉnh để đề nghị thu hồi phù hiệu. Ông Nguyễn Viết Hùng - Chánh Thanh tra Sở GTVT Nghệ An

Mới đây, vào ngày 15/2/2022, Sở GTVT cũng đã có Văn bản số 405/SGTVT/TTr gửi Công an tỉnh Nghệ An và UBND các huyện, thị xã đề nghị chỉ đạo Phòng CSGT và Công an các huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các vi phạm về trật tự, ATGT của phương tiện vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn.

Đặc biệt là xử lý nghiêm với các hành vi vi phạm như: Không chạy đúng tuyến đường, lịch trình, hành trình vận tải; điều khiển xe niêm yết hành trình chạy xe không đúng với hành trình đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép; đón, trả khách không đúng nơi quy định và những trường hợp xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách không lắp camera theo quy định…

Công văn đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với các vi phạm của phương tiện vận tải hành khách bằng xe ô tô của Sở GTVT Nghệ An gửi Công an tỉnh Nghệ An và UBND các huyện, thị xã. Ảnh: Tiến Đông

Có thể thấy rằng, trong những năm gần đây, tình trạng xe khách liên tỉnh chạy vượt tuyến xảy ra khá thường xuyên, nhất là thời điểm trước và sau tết Nguyên đán. Để tình trạng này được xử lý dứt điểm thì cần phải có sự vào cuộc xử lý nghiêm minh của các ngành và địa phương./.