Nghệ An: Xử phạt 12 xe khách giường nằm chạy trái tuyến, không chấp hành vào bến

Lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải kiểm tra, xử lý xe giường nằm vi phạm chạy trái tuyến không vào Bến xe huyện Yên Thành. (Ảnh chụp đêm 23/10 tại thị trấn Yên Thành). Ảnh: Hải An

Báo Nghệ An số ra ngày 22/10/2020 có đăng bài “Xe không vào bến gây mất an toàn giao thông” phản ánh tình trạng Bến xe Yên Thành được đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng bỏ hoang phí, trong khi các xe giường nằm lại không vào bến, chạy trái tuyến. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã tiến hành kiểm tra, xử lý thực trạng trên.

Theo báo cáo của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, từ ngày 23/10 đến nay, ngành chức năng đã kiểm tra, xử lý 12 xe giường nằm của 6 nhà xe với các lỗi vi phạm: Không vào Bến xe Yên Thành, chạy trái tuyến, mang phù hiệu hợp đồng nhưng chạy tuyến cố định, dừng, đậu không đúng nơi quy định. Số tiền phạt trên 30 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe từ 1-5 tháng.



6 nhà xe giường nằm tại địa bàn huyện Yên Thành vi phạm bao gồm: Nhà xe giường nằm Hồng Thu, nhà xe Phương Dũng, nhà xe Xuân Sự, nhà xe Tăng Tín, nhà xe Đại Cát, nhà xe Tứ Long.

Xe giường nằm trên địa bàn huyện Yên Thành lâu nay không vào bến xe, chủ yếu bắt khách dọc đường gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Hải An

Ông Phan Huy Chương - Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cho biết: Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra đột xuất, xử lý đối với các phương tiện tại địa bàn Yên Thành không chấp hành vào bến, chạy trái tuyến để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông./.