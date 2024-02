Nghệ An xử phạt 3 tàu cá ngắt thiết bị kết nối hành trình khi đánh bắt trên 10 ngày

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Theo thông tin từ Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An, lần đầu tiên 3 tàu cá Nghệ An khi đi đánh bắt trên biển mất tín hiệu kết nối hành trình trên 10 ngày bị xử phạt 64 triệu đồng.

UBND huyện Quỳnh Lưu đã có các quyết định xử phạt đối với 3 tàu cá trên địa bàn. Trong đó, tàu cá biển kiểm soát NA-99995-TS của chủ tàu Trần Văn N. ở xóm 6, xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu), trú tại thôn Thành Công, xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu) bị xử phạt 24 triệu đồng vì lỗi không thực hiện quy định trong trường hợp thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng.

Trích một phần quyết định xử phạt hành chính của UBND huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: N.H

Tàu thứ hai, biển kiểm soát NA 95177-TS của ông Ngô Văn C. ở xóm 3, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu bị phạt 20 triệu đồng vì lỗi vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến 24m.

Thứ ba là tàu mang biển kiểm soát NA -95079-TS của ông Nguyễn Văn Th. ở xóm 3, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu bị phạt 20 triệu đồng vì lỗi vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 - 24 mét.

Ngư dân Quỳnh Long (Quỳnh Lưu) chuẩn bị đá lạnh để đi chuyến biển đầu năm 2024. Đối với mỗi ngư dân, ngoài chuẩn bị đầy đủ vật tư, nguyên liệu, để không vi phạm phải chấp hành quy định "đi khai, về báo" với lực lượng giám sát tại cửa Lạch Quèn. Ảnh: Nguyễn Hải

Ngoài hình phạt bằng tiền, UBND huyện Quỳnh Lưu còn áp dụng hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng 3 tháng đối với Thuyền trưởng Ngô Văn C. và Nguyễn Văn T., đều trú ở xóm 3, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu.

Ông Trần Như Long - Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian tới, cùng với chỉ đạo tăng cường kiểm tra, rà soát tàu để nắm chắc, xử lý hiện tượng tàu "3 không" là không đăng ký, không kiểm định hoặc hết hạn kiểm định nhưng vẫn đi đánh bắt, năm 2024, tỉnh sẽ lập 2 đoàn liên ngành để cùng lúc kiểm tra trên bờ và tuần tra, giám sát trên vùng biển ven bờ để giám sát các hoạt động khai thác theo quy định của Luật Thủy sản và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chống đánh bắt vi phạm IUU.

Đối với vi phạm mất kết nối hành trình, do thời gian qua, nhiều tàu cá của ngư dân Nghệ An vi phạm ngắt kết nối nhưng việc xử lý chưa nghiêm, chưa triệt để. Cụ thể, năm 2023 có 296/485 lượt tàu cá mất kết nối trên 10 ngày, trong đó, 103/169 lượt tàu cá có chiều dài từ 24m trở lên mất kết nối. Ngay trong tháng 1/2024, bắt đầu đợt cao điểm về thực hiện về gỡ thẻ vàng EC năm 2024, vẫn còn 47 tàu/48 lượt tàu cá của ngư dân Nghệ An mất kết nối trên 10 ngày, trong đó, có 4/4 lượt tàu cá có chiều dài trên 24m mất kết nối.

Cùng với tuần tra, kiểm soát các tàu cá trên vùng biển ven bờ, năm 2024 sẽ tập trung giám sát các hoạt động làm thủ tục để xử lý hiện tượng tàu cá mất kết nối VMS. Ảnh: Lực lượng chức năng thuộc Bộ đội Biên phòng kiểm tra thủ tục các tàu về neo tại Cảng Cửa Lò. Ảnh: Nguyễn Hải

Sau gần 3 năm, Nghệ An xử lý được 7 tàu cá vi phạm ngắt kết nối VMS với số tiền 170 triệu đồng, còn lại mới chỉ lập biên bản xác minh, nhắc nhở và Thường trực Ban Chỉ đạo IUU Quốc gia đã có công điện nhắc nhở nên UBND tỉnh chỉ đạo phân loại xử lý đối với nhóm tàu mất kết nối trong năm 2023 thì các huyện tiến hành rà soát hồ sơ, ra quyết định xử phạt dứt điểm các trường hợp còn thời hạn, thời hiệu, hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 26/3/2024.

Lực lượng kiểm ngư thuộc đoàn chuyên ngành vận động và yêu cầu 1 chủ tàu ở xã Quỳnh Phương ký cam kết không tái phạm hoạt động đánh bắt trên biển. Ảnh: Nguyễn Hải

Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng cho biết thêm: Đối với nhóm tàu mất kết nối trong năm 2024, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong xử lý đối với hành vi mất kết nối hành trình VMS, đặc biệt, trong những tháng cao điểm từ nay đến tháng 4/2024, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại phiên họp chiều 5/2/2024, trên cơ sở giao nhiệm vụ của UBND tỉnh, lực lượng Biên phòng sẽ chủ trì, kiểm tra, xác minh, xử lý hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý đối với hành vi mất kết nối VMS; tinh thần là sẽ xử lý kiên quyết và triệt để các vi phạm về mất kết nối trên 10 ngày./.