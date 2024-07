Kinh tế Nghệ An xử phạt 505 cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm Các vi phạm chủ yếu bao gồm không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Người trực tiếp chế biến thức ăn không đầy đủ trang phục bảo hộ lao động theo quy định; Nơi sản xuất không cách biệt với nguồn ô nhiễm...

Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thành lập 924 đoàn kiểm tra, hậu kiểm tiến hành kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại 13.723 cơ sở, trong đó có 13.218 cơ sở đạt (96,32%), 505 cơ sở vi phạm (3,68%) bị xử lý với tổng số tiền xử phạt trên 1 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra cơ sở chế biến hải sản tại TX. Cửa Lò. Ảnh: Quang An

Các lỗi vi phạm về an toàn thực phẩm chủ yếu như: Cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành nghề có điều kiện mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Thực hiện không đúng quy định của pháp luật về kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn; Người trực tiếp chế biến thức ăn không đầy đủ trang phục bảo hộ lao động theo quy định; Khu vực chứa đựng, kho bảo quản không đảm bảo; Vi phạm quy định của pháp luật về bảo quản thực phẩm; Người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không mang mặc bảo hộ lao động đầy đủ; Nơi sản xuất không cách biệt với nguồn ô nhiễm... Ngoài ra, còn tịch thu, tạm giữ nhiều thực phẩm bẩn, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy tờ kiểm dịch theo quy định...

Các món ăn đường phố tuy hấp dẫn, bắt mắt, nhưng khó đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: Quang An

Trong 06 tháng đầu năm đã điều tra, xử lý 1 vụ ngộ độc thực phẩm với 72 người mắc, không có trường hợp tử vong xảy ra tại bếp ăn tập thể Công ty TNHH MLB Tenergy, địa chỉ: Khối 3, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành (vào ngày 28/5/2024). Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nhận định đây là vụ ngộ độc thực phẩm nghi do Histamin có trong mẫu cá bạc má rán.

Trong 06 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã xây dựng 50 mô hình điểm bếp ăn tập thể trường học. Phối hợp UBND thành phố Vinh xây dựng 11 mô hình điểm tuyến phố có kiểm soát an toàn thực phẩm (tuyến phố Lê Mao kéo dài, phường Vinh Tân, thành phố Vinh). Bên cạnh đó, ngành Y tế đã tiến hành cấp 425 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trong đó Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp 49 giấy chứng nhận, ngành Y tế cấp huyện cấp 376 giấy chứng nhận).

Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý. Đồ họa: Hữu Quân

Đến nay, toàn tỉnh có 48.552 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, trong đó có 9.893 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thuộc ngành Y tế quản lý.