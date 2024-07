Thời sự

Nghệ An xử phạt hơn 10.700 trường hợp sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông

6 tháng đầu năm 2024, Công an tỉnh Nghệ An đã xử phạt 35.624 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, chuyển ngân sách thu 69,5 tỷ đồng, trong đó có 10.701 trường hợp sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.