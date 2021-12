Nghệ An: Xử phạt hơn 7.100 trường hợp cố ý vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19

THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ, KỊP THỜI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH Ở MỨC CAO

Để đảm bảo an toàn và phòng dịch bệnh trong điều kiện bình thường mới, Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận một cửa các huyện, thành đều bố trí y tế đo thân nhiệt, hướng dẫn đeo khẩu trang cho người đến giao dịch. Ảnh tư liệu: Nguyễn Hải

Theo Báo cáo số 678/BC-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trong công tác chỉ đạo, điều hành, căn cứ chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, tỉnh Nghệ An đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Bí thư cấp ủy các cấp lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp; thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Với tinh thần quán triệt nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế và các bộ, ngành Trung ương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 598/KH-UBND ngày 21/10/2021 về việc triển khai “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Quyết định số 3869/QĐ-UBND về việc Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” đối với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng thời tỉnh đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao, giải pháp mạnh, huy động tối đa về lực lượng, nguồn lực, phương tiện để khống chế dịch. Các vùng nguy cơ cao được tập trung sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, thậm chí có những địa bàn phải tiến hành xét nghiệm sàng lọc tới 5 vòng để bóc tách F0.

Đại biểu Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An tham dự kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Cường

Trong công tác y tế, tỉnh đã phát huy hiệu quả các tổ Covid cộng đồng, tổ tự quản với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để rà soát người từ vùng dịch trở về; Tổ chức rà soát, truy vết thần tốc các trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19. Hiện tại, toàn tỉnh có 14.628 tổ Covid cộng đồng với trên 70.000 người tham gia.

Hiện tỉnh Nghệ An hình thành mạng lưới xét nghiệm với 9 phòng xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR, công suất trên 40.000 mẫu/ngày (mẫu gộp 10), với trên 2.500 cán bộ y tế, đủ khả năng lấy hơn 200.000 mẫu/ngày. Tỷ lệ xét nghiệm dương tính ở nhóm công dân trở về từ các địa phương có dịch trên cả nước là 1,4%. Triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đúng tiến độ cung ứng vắc-xin của Chính phủ, Bộ Y tế.

Lúc cao điểm, tỉnh đã thiết lập 7 cơ sở điều trị (trong đó, 6 bệnh viện dã chiến) và hiện tổ chức điều trị bệnh nhân Covid-19 tại 3 cơ sở (Bệnh viện HNĐK Nghệ An; Bệnh viện dã chiến số 3, số 8). Nghệ An đã xây dựng phương án tiếp nhận điều trị với quy mô 10.000 bệnh nhân, trong đó, đã thiết lập 150 giường điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch tại 2 trung tâm Hồi sức tích cực.

Theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Nghệ An đã thực hiện tăng cường, chi viện nhân lực y tế cho các địa phương ngoại tỉnh, với 320 cán bộ, nhân viên y tế hỗ trợ phòng, chống dịch cho các tỉnh, thành bạn trong 7 đợt chi viện.

XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH HƠN 11,66 TỶ ĐỒNG

Lực lượng chức năng đi từng ngõ, gõ từng nhà để truy vết những người liên quan đến các ổ dịch. Ảnh tư liệu: P.V

Về công tác an ninh, trật tự xã hội, đã có hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang từ cấp tỉnh đến cơ sở được huy động, chủ trì, phối hợp các sở, ngành và chính quyền các địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả công tác truy vết, an ninh biên giới, đảm bảo an ninh, trật tự tại cộng đồng và các cơ sở cách ly tập trung, khu vực phong tỏa, chốt kiểm soát phòng, chống dịch và giám sát cách ly tại nhà.

Công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập 1 tổ truy vết của Công an tỉnh và 51 Tổ truy vết tại 51/51 Công an các đơn vị, địa phương, huy động hơn 1.500 CBCS phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tiến hành điều tra dịch tễ, xác minh, truy vết, khoanh vùng nhanh chóng, kịp thời phát hiện các trường hợp Fl, F2; phối hợp thiết lập, duy trì 9 chốt kiểm soát liên ngành cấp tỉnh tại khu vực “cửa ngõ” ra, vào địa bàn tỉnh, hơn 1.100 chốt kiểm soát phòng, chống dịch liên huyện, liên xã...

Bên cạnh đó, tình hình an ninh, trật tự tại hơn 1.100 cơ sở cách ly tập trung, 7 bệnh viện dã chiến, 1 khu điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19, 5 điểm tập kết phương tiện phục vụ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh được đảm bảo tốt. Công an các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19.

Tính từ ngày 1/1/2021 đến nay, lực lượng Công an các cấp đã tuyên truyền, nhắc nhở 14.600 trường hợp vi phạm; xử phạt hành chính 7.145 trường hợp cố ý vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 11,66 tỷ đồng; khởi tố, điều tra 1 vụ, 1 bị can về tội chống người thi hành công vụ (vụ việc F1 ở xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu).



Báo cáo trên cũng cho biết, tỉnh đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP, ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, các chính sách đều đã được triển khai thực hiện.

TIẾP TỤC KIÊN TRÌ ĐỊNH HƯỚNG, CHIẾN LƯỢC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CỦA TRUNG ƯƠNG

Lấy mẫu xét nghiệm cho trẻ em tại khu cách ly tập trung. Ảnh tư liệu

Nhiều bài học kinh nghiệm đã được tỉnh Nghệ An đúc rút khi thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đơn cử, thống nhất cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân trong phòng, chống dịch; Thực hiện hiệu quả phương châm "4 tại chỗ”, khi chưa có dịch thì hết sức cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng, chống, luôn sẵn sàng cho mọi tình huống dịch; Phát huy tối đa vai trò sức mạnh của nhân dân; chủ động nắm rõ công dân trên địa bàn hiện đang sinh sống, làm việc tại các địa phương đang ghi nhận ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng; Giám sát, quản lý chặt chẽ người từ vùng nguy cơ...

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã đề ra nhiệm vụ giải pháp, trọng tâm trong thời gian tới, tiếp tục kiên trì định hướng, chiến lược phòng, chống dịch của Trung ương, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, các bộ, ngành Trung ương trong phòng, chống dịch Covid-19. Căn cứ vào thực tế tình hình dịch, áp dụng thực hiện linh hoạt thích ứng an toàn, đáp ứng với dịch bệnh trong tình hình mới vừa đảm bảo tốt phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tuyệt đối tránh tư tưởng chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh.

Cùng với đó, chấn chỉnh công tác quản lý phòng, chống dịch tại các khu cách ly tập trung, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly và từ khu cách ly ra cộng đồng; Xây dựng phương án tổ chức tiêm chủng an toàn, an ninh và đảm bảo phòng, chống dịch theo từng quy mô phân bổ vắc-xin; Tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19; Tăng cường công tác truyền thông kịp thời, bảo đảm thống nhất chính xác thông tin với nhiều hình thức, đa phương tiện nhằm nâng cao ý thức của người dân...