Nghệ An: Xuất hiện 45 F0 là công nhân, nhà máy may tạm dừng hoạt động

(Baonghean.vn) - Công ty May HANOSIMEX Nghi Lâm trên địa bàn huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã phải tạm dừng hoạt động do có nhiều công nhân nhiễm Covid-19.