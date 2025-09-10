Thứ Năm, 9/10/2025
Nghệ An xuất khẩu gần 3,3 tỷ USD trong 9 tháng năm 2025 đến 145 quốc gia, vùng lãnh thổ

Thành Duy 09/10/2025 10:18

Lũy kế 9 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Nghệ An ước đạt 3,268 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Công nhân làm việc tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh Thành Duy
Trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, nhóm sản phẩm chế biến tiếp tục giữ vai trò chủ lực, đạt khoảng 2,758 tỷ USD. Ảnh: Thành Duy

Đây là mức tăng ấn tượng, khẳng định sức bật mạnh mẽ của khu vực sản xuất, xuất khẩu trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều thách thức từ thị trường quốc tế.

Trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, nhóm sản phẩm chế biến tiếp tục giữ vai trò chủ lực, đạt khoảng 2,758 tỷ USD. Một số nhóm hàng khác cũng ghi nhận kết quả tích cực như ván ép, tre ghép, viên nén ước đạt 44,6 triệu USD, gạo đạt 21 triệu USD.

Đáng chú ý, hàng hóa “Made in Nghệ An” đã có mặt tại 145 quốc gia và vùng lãnh thổ, với những thị trường tiêu biểu gồm: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.

Một số mặt hàng có tốc độ tăng trưởng cao, tiêu biểu là thiết bị, linh kiện điện tử tăng 110,98%, giày dép tăng 105%, dệt may tăng 35,64%, dây và cáp điện tăng 18%.

kim_ngach_xuat_khau_nghe_an(1).png
Kim ngạch xuất khẩu của nghệ An 9 tháng năm 2025 so với mục tiêu năm 2025 và 2030. Đồ họa: Thành Duy

Ở chiều ngược lại, tổng kim ngạch nhập khẩu 9 tháng ước đạt 2,848 tỷ USD, tăng 55% so với cùng kỳ, phản ánh nhu cầu mở rộng sản xuất và đầu tư thiết bị, nguyên liệu đầu vào của các doanh nghiệp.

Năm 2025, Nghệ An đặt mục tiêu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 4,5 tỷ USD, trong đó xuất khẩu hàng hóa khoảng 4 tỷ USD. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu đạt 9 tỷ USD.

