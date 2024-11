Thời sự Nghệ An xuất khẩu thiết bị, linh kiện điện tử tăng 'phi mã' Từ đầu năm 2024 đến nay, xuất khẩu các sản phẩm thiết bị, linh kiện điện tử của Nghệ An tăng đến 84,4%.

Sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử tại KCN VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm nay của tỉnh ước đạt 3,207 tỷ USD, tăng 31,2% so với năm 2023, vượt 16,6% so với kế hoạch. Đây là năm đầu tiên xuất khẩu hàng hóa của Nghệ An vượt mốc 3 tỷ USD.

Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng ở mức 2 con số, điển hình như: Thiết bị, linh kiện điện tử tăng 84,4%; dây điện và cáp điện tăng 74,5%; giày dép các loại tăng 88,1%; gạo tăng 75%, dệt may tăng 30,1%; tôn thép các loại tăng 29,2%.

Các doanh nghiệp Nghệ An đã xuất khẩu hàng hóa đi trên 142 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kim ngạch xuất khẩu sang một số thị trường tăng mạnh so với cùng kỳ như: Singapore tăng 111,5%, Hồng Kông tăng 87,5%; Đài Loan tăng 68,4%; Nhật Bản tăng 28,8%, Hàn Quốc tăng 16,7%, Đức tăng 47,7%,...

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng cao góp phần quan trọng đưa tổng kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An cả năm nay đạt khoảng 3,7 tỷ USD, vượt so với mục tiêu HĐND tỉnh đặt ra cho cả năm là 3 tỷ USD.

Trước đó, năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An lần đầu tiên vượt 3 tỷ USD, đạt 3,105 tỷ USD; trong đó xuất khẩu hàng hóa đạt 2,444 tỷ USD.

Năm 2025, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 4,5 tỷ USD; trong đó xuất khẩu hàng hóa 4 tỷ USD.

Năm 2024 là năm thứ tư liên tiếp Nghệ An thực hiện vượt mục tiêu xuất khẩu. Các dự án đầu tư dần đi vào hoạt động đã thúc đẩy mạnh mẽ kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử.

Dự báo trong năm 2025, xuất khẩu các sản phẩm thiết bị, linh kiện điện tử của Nghệ An sẽ còn tiếp tục tăng cao khi mà một loạt dự án sẽ đi vào hoạt động.

UBND tỉnh Nghệ An mới đây đã yêu cầu các cơ quan hữu quan tập trung hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các dự án đầu tư đã đăng ký, nhất là các dự án FDI trong khu kinh tế và các khu công nghiệp đi vào hoạt động trong năm 2025 như: Dự án đầu tư cơ sở mới Sunny Automotive Quang Học Vina; Nhà máy sản xuất Technology Xinfeng Việt Nam; Nhà máy sản xuất Gaojia Optics Technology Việt Nam; All Top Industrial sản xuất linh kiện điện tử, Dự án Luxshare - ICT 2; Nhà máy Luxvisions Innovation Nghệ An, sản xuất điện tử TopGoal Việt Nam.

Sản xuất các thiết bị, linh kiện điện tử đang là ngành hàng vươn lên mạnh mẽ trong “rổ” hàng hóa xuất khẩu của Nghệ An thời gian gần đây, khi một loạt dự án FDI của 5 ông lớn công nghệ gồm: Foxconn, Luxshare, Goertek, Everwin và JuTeng chọn tỉnh Bắc Trung Bộ làm nơi “lót ổ”, đưa nơi đây dần trở thành “thủ phủ” mới về sản xuất linh kiện điện tử của Việt Nam.

Trong hai năm 2022 và 2023, Nghệ An thu hút tổng cộng gần 2,5 tỷ USD vốn FDI, trong đó riêng năm 2023 đạt hơn 1,6 tỷ USD.

Năm 2024 (tính đến ngày 25/11), tổng vốn thu hút đầu tư của Nghệ An đã đạt 44.789 tỷ đồng; trong đó, riêng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đạt 977,83 triệu USD, dự kiến cả năm sẽ thu hút được 1,696 tỷ USD vốn FDI.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 147 dự án FDI còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký 5,1 tỷ USD.