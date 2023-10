Nghệ An xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2023 - 2024

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Sáng 3/10, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô 2023 - 2024.

Đại biểu Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 và Ban Chỉ đạo 515 Quân khu dự Lễ. Ảnh: Lê Thắng

Các đồng chí: Đại tá Hoàng Tuấn Hiền - Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An dự chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Đội Quy tập.

Đây là đơn vị đầu tiên trong cả nước tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Đại biểu Ban Chỉ đạo Quốc gia 515; Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 dự Lễ xuất quân. Ảnh: Lê Thắng

Trước Lễ xuất quân, cán bộ, nhân viên Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn và các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Mùa khô năm 2022 - 2023, Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, cất bốc được 96 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào. Lễ truy điệu và an táng hài cốt các Liệt sĩ được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức trang nghiêm, trọng thể với lòng biết ơn sâu sắc tới sự hy sinh của các liệt sĩ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An phát biểu giao nhiệm vụ cho đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Ảnh Lê Thắng

Mùa khô năm 2023 - 2024, Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại địa bàn các tỉnh Xiêng Khoảng, Viên Chăn và Xay Xổm Bun của nước bạn Lào.

Thực hiện nhiệm vụ đặc biệt trong điều kiện thông tin, địa bàn tìm kiếm ngày càng khó khăn, phức tạp, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515; Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An yêu cầu cán bộ, nhân viên Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, xác định tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn vô hạn tới các anh hùng, liệt sĩ, quyết tâm vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sớm đưa các liệt sĩ về với quê hương, đất mẹ.

Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 tặng quà động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Ảnh Lê Thắng

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội Quy tập phải thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và các cơ quan có liên quan của Bạn, tổ chức tuyên truyền vận động Nhân dân các dân tộc Lào cung cấp thông tin, dẫn đường và tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; hỗ trợ lực lượng, phương tiện và công tác bảo đảm cho Đội trước, trong và sau khi làm nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt./.