Nghệ An xúc tiến tăng chuyến bay, liên kết khai thác khách du lịch các tỉnh Tây Nguyên

Từ ngày 02 - 06/6, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch Nghệ An do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch, Phó Trưởng ban dẫn đầu đã tổ chức khảo sát, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hợp tác phát triển du lịch giữa Nghệ An và các tỉnh Tây Nguyên.

Đoàn công tác khảo sát tại Buôn Đôn (Đắk Lắk). Ảnh: Hoàng Đức Chung Trong thời gian qua, Nghệ An và các tỉnh Tây Nguyên đã ký kết các chương trình hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2019-2025. Lượng khách du lịch từ Nghệ An đến các tỉnh Tây Nguyên và ngược lại đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng chưa đáp ứng kỳ vọng.



Theo khảo sát và đánh giá, người Nghệ An nói riêng và Nghệ - Tĩnh nói chung có khoảng 60% dân số đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh Tây Nguyên. Trong những năm trước, đường bay Vinh - Buôn Mê Thuột/Pleiku đã được khai thác nhưng vẫn không đạt được như kỳ vọng.

Đoàn công tác khảo sát tại bảo tàng tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hoàng Đức Chung Để thu hút khách du lịch sau dịch Covid-19, các bên đã có nhiều chính sách kích cầu và nâng cao các dịch vụ du lịch. Theo kế hoạch của các Hãng hàng không, trong tháng 5 và 6 sẽ mở liên tục các chuyến bay và có chính sách ưu đãi cho người dân và khách du lịch giữa các bên. Điều này hy vọng sẽ thu hút được lượng khách lớn từ Tây Nguyên đến Nghệ An và ngược lại.



Thời gian qua, các sản phẩm du lịch của một số tỉnh Tây Nguyên (Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum) đã thu hút khách du lịch Nghệ An và các tỉnh phía Bắc. Ngành du lịch đã kết nối và trao đổi nguồn khách tham quan qua lại giữa các bên.