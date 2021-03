Nghệ An: Xuyên đêm làm thẻ căn cước cho công dân

Hiện nay, Công an thành phố Vinh thành lập 4 tổ căn cước lưu động và 4 tổ dự bị và làm việc liên tục từ 7h sáng đến 22h đêm và dự kiến mỗi điểm, mỗi ngày sẽ làm thẻ căn cước cho 600 công dân. Ngay sau khi thu thập đầy đủ, tổ công tác sẽ tiếp tục hoàn thiện ngay trong đêm để gửi dữ liệu về cho Cơ quan Công an tỉnh Nghệ An. Thượng tá Trần Đình Hà nói thêm: Dù cường độ làm việc liên tục rất căng thẳng, nhiều đêm phải thức đến 2 giờ sáng nhưng chúng tôi vẫn nỗ lực cố gắng để việc cấp thẻ căn cước cho công dân được thuận lợi và nhanh chóng, đảm bảo an toàn, nghiêm túc. Ảnh: ĐA - MH