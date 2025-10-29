Pháp luật Nghệ An: Yêu cầu các ngành, địa phương tập trung xử lý dứt điểm đơn thư liên quan bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các ngành, địa phương tập trung cao độ giải quyết hơn 500 đơn thư liên quan bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A; hoàn thiện phương án chi trả, đảm bảo tiến độ giải ngân và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Đó là nội dung Công văn số 11524/UBND-TD UBND tỉnh ban hành ngày 25/10/2025. Theo đó, dù UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác liên ngành do Thanh tra tỉnh làm Tổ trưởng, phân công các thành viên Ban Chỉ đạo trực tiếp đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, song tiến độ ở nhiều địa phương vẫn chậm. Việc tiếp cận quy định pháp luật và thực hiện các văn bản chỉ đạo về bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) còn lúng túng, khiến đến thời điểm hiện nay vẫn còn 507 trường hợp đơn thư tồn đọng, tập trung chủ yếu tại Quỳnh Mai (282), Hoàng Mai (152) và Hùng Châu (59 trường hợp).

Đoạn Quốc lộ 1A qua phường Quỳnh Mai - là địa phương có số đơn thư tồn đọng nhiều nhất (282 trường hợp). Ảnh tư liệu: Tiến Đông

Trong khi đó, số kinh phí bồi thường phải hoàn thành giải ngân trong năm 2025 còn hơn 319 tỷ đồng. Một số trường hợp đã có quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận kiểm tra đủ điều kiện bồi thường nhưng việc lập và phê duyệt phương án lại chậm trễ, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án cũng như quyền lợi hợp pháp của người dân.

Để đảm bảo việc giải quyết đơn thư và giải ngân kinh phí đúng thời gian tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 791/TB-UBND ngày 25/9/2025, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các địa phương có liên quan, Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 10/4/2025 của UBND tỉnh bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, đúng quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả tổng hợp các nhiệm vụ được phân công gửi UBND tỉnh và Sở Xây dựng để tổng hợp trước 16h00 thứ Sáu hàng tuần.

UBND cấp xã có Dự án nâng cấp mở rộng QL1A đi qua ưu tiên tập trung các nguồn lực cao nhất để giải quyết tốt đơn, thư (hoàn thành chậm nhất ngày 31/10/2025) và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo hoàn thành việc chi trả kinh phí đúng thời hạn, đúng pháp luật, nhất là các phường, xã: Hoàng Mai, Quỳnh Mai, Hùng Châu... Kết quả tiến độ giải quyết đơn thư, lập và phê duyệt phương án bồi thường, giải ngân báo cáo UBND tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo chi trả kinh phí trước 14h00’ thứ 6 hàng tuần.

Đặc biệt, UBND tỉnh giao Bí thư Đảng ủy các xã, phường trực tiếp chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, cử cán bộ có kinh nghiệm tham gia xử lý, đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Mọi chậm trễ, sai sót hoặc để tồn đọng đơn thư kéo dài sẽ bị xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Cùng với đó, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh và các ngành chức năng được yêu cầu tăng cường cán bộ hỗ trợ cơ sở, hướng dẫn nghiệp vụ và trực tiếp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thẩm định, lập phương án bồi thường. UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính cân đối, điều chỉnh bổ sung nguồn kinh phí cho các địa phương bị ảnh hưởng để kịp thời chi trả cho các trường hợp đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền chủ trì buổi làm việc bàn phương án tháo gỡ các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong giải quyết đơn thư khiếu nại, đơn thư các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A (ngày 22/9). Ảnh tư liệu: Xuân Hoàng.

Ở góc độ pháp lý, UBND tỉnh đề nghị Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ưu tiên xem xét, xét xử sớm các vụ việc khởi kiện liên quan đến Dự án nâng cấp mở rộng QL1A sớm ban hành Bản án để làm căn cứ giải quyết chi trả bồi thường (nếu có) trong năm 2025. Công an tỉnh được giao nắm chắc tình hình khiếu kiện, kịp thời tham mưu, xử lý, không để phát sinh điểm nóng, đồng thời kiên quyết đấu tranh, xử lý các hành vi lợi dụng khiếu kiện để vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự.

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh được xem là động thái quyết liệt nhằm siết chặt kỷ cương hành chính, đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A – công trình giao thông trọng điểm có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế – xã hội khu vực Bắc Nghệ An. Việc giải quyết dứt điểm đơn thư tồn đọng không chỉ bảo đảm tiến độ dự án mà còn thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, trách nhiệm của chính quyền trong bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.