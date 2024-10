Kinh tế Nghệ An yêu cầu nâng chất lượng tín hiệu thiết bị giám sát hành trình tàu cá UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên tàu cá.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến thời điểm này, ngoại trừ 1 số tàu cá nằm bờ không đi đánh bắt, trên 98% tàu cá trên địa bàn Nghệ An đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên tàu cá. Trên thực tế, sau nhiều thực hiện chính sách hỗ trợ cũng như tuyên truyền, vận động trước và sau xử phạt vi phạm, cơ bản các chủ tàu cá đã nắm được các quy định pháp luật liên quan đến lắp đặt thiết bị, kích hoạt, kết nối thiết bị VMS trên tàu cá.

Lực lượng kiểm ngư thuộc đoàn liên ngành kiểm tra ngẫu nhiên thiết bị VMS trên tàu cá của 1 ngư dân đang đánh bắt trên biển. Ảnh: Nguyễn Hải

Tuy nhiên, công tác chấp hành và duy trì tín hiệu VMS trên thực tế một số tồn tại cần được khắc phục như: Công tác lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá của một số đơn vị cung cấp thiết bị còn chưa được đảm bảo theo quy định, việc niêm phong kẹp chì thiết bị còn bộc lộ nhiều bất cập; chất lượng dịch vụ vệ tinh ở một số nhà cung cấp thiết bị chưa ổn định; công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, nâng cao chất lượng sử dụng dịch vụ của các đơn vị cung cấp thiết bị chưa được quan tâm thực hiện kịp thời.

Vì vậy, để thực hiện tốt các giải pháp chống khai thác IUU, nhất là việc quản lý, lắp đặt, tháo gỡ, thay thế thiết bị giám sát hành trình theo đúng quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ, cùng với cả nước thực hiện tốt các nội dung theo chỉ đạo của Trung ương khi đoàn công tác của UB Châu Âu (EC) sang Việt Nam làm việc; đồng thời thực hiện mục tiêu tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC trong năm 2024, UBND tỉnh yêu cầu:

+ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức kiểm tra các đơn vị cung cấp thiết bị và dịch vụ vệ tinh, đảm bảo duy trì chất lượng thiết bị và dịch vụ vệ tinh hệ thống VMS.

Thực tế kiểm tra cho thấy, mặc dù có thiết bị nhưng nhiều chủ tàu cá vẫn chủ quan, chưa chuẩn bị sẵn sàng nguồn điện bổ sung cho tình huống tàu chết máy mất điện. Trong ảnh: Lực lượng kiểm ngư Nghệ An tiếp cận một tàu cá để kiểm tra thủ tục đánh bắt trên biển. Ảnh: Nguyễn Hải

+ UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị cung cấp thiết bị VMS tàu cá thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về lắp đặt thiết bị, kích hoạt dịch vụ giám sát hành trình tàu cá. Cụ thể, khẩn trương tiến hành rà soát lại các thiết bị VMS đã được đơn vị cung cấp lắp đặt trên các tàu cá Nghệ An để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định. Kịp thời cập nhật mã kẹp chì thiết bị VMS vào sơ sở dữ liệu giám sát tàu cá và báo cáo danh sách mã kẹp chì thiết bị VMS của các tàu cá về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (qua Chi cục Thủy sản và Kiểm Ngư tỉnh Nghệ An trước ngày 15/10/2024).

Lực lượng Kiểm ngư Nghệ An tuyên truyền và lập biên bản xử phạt 1 chủ tàu cá vi phạm thủ tục khi đánh bắt. Ảnh: Cơ sở cung cấp

+ Đối với Tổng Công ty dịch vụ Viễn thông (VNPT) là 1 trong 7 nhà cung cấp thiết bị và dịch vụ VMS cho tàu cá trên địa bàn tỉnh kiểm tra, khắc phục tình trạng tín hiệu kết nối thiết bị VMS chập chờn, không có kết nối tại khu vực Lạch Cờn và Lạch Quèn từ bờ trở ra 7 - 35 hải lý. Cung cấp hợp đồng lắp đặt và sử dụng dịch vụ cho các chủ tàu cá với đầy đủ thông tin về số thuê bao/tên truy cập, ngày/ tháng ký hợp đồng...; kịp thời cử cán bộ khắc phục sự cố thiết bị VMS khi nhận được yêu cầu từ các chủ tàu/thuyền trưởng.