Kinh tế Nghệ An yêu cầu thực hiện nghiêm túc công tác PCCC sau vụ cháy nghiêm trọng tại Hà Nội UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 11400/UBND-NC về việc thực hiện Công điện số 136/CĐ-TTg ngày 19/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành chức năng, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh; các văn bản chỉ đạo, thực hiện của UBND tỉnh: Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 01/02/2023 về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg; Kế hoạch số 575/KH-UBND ngày 18/7/2024 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg; Công điện số 46/CĐ-UBND ngày 20/11/2024 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trước, trong, sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các lễ hội Xuân năm 2025; Công điện số 47/CĐ-UBND ngày 30/11/2024 về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong, sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025...

Hiện trường vụ cháy tại Hà Nội. Ảnh: Báo Giao thông

Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về an toàn PCCC tại các công trình, cơ sở, địa điểm tập trung đông người và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng ngừa tội phạm, nhất là các loại tội phạm phát sinh do mâu thuẫn, tội phạm gây rối trật tự công cộng; chủ động phối hợp lực lượng chức năng tấn công trấn áp các loại tội phạm, truy quét tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.