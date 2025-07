Thời sự Nghệ An yêu cầu UBND 130 phường, xã khẩn trương tổ chức tạm thời Ban An toàn giao thông Trong chỉ đạo mới nhất về hoạt động của Ban An toàn giao thông khi thực hiện chính quyền 2 cấp, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu UBND các phường, xã khẩn trương tổ chức tạm thời Ban An toàn giao thông cấp xã.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu UBND các phường, xã khẩn trương tổ chức tạm thời Ban An toàn giao thông cấp xã. Ảnh: Một góc phường Thành Vinh, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Cơ cấu nhân sự gồm: Chủ tịch UBND cấp xã là Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND cấp xã là Phó Ban Thường trực, Trưởng Công an cấp xã và Trưởng phòng Kinh tế (đối với các xã); Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị (đối với các phường) là Phó Ban.

Thành viên gồm: Trưởng các phòng, ban chuyên môn, (đối với các xã không sáp nhập đến nay chưa thành lập phòng, ban chuyên môn thì cử đại diện công chức phụ trách chuyên môn); đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

Ban An toàn giao thông cấp xã thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban An toàn giao thông cấp huyện trước đây theo Quyết định số 6468/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông cấp huyện.

Chủ tịch UBND cấp xã, phường quy định cơ quan thường trực và ban hành quy chế hoạt động tạm thời, bảo đảm chuỗi thực thi nhiệm vụ liên thông từ cấp tỉnh đến cơ sở.

UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp xã cử cán bộ tham gia Ban An toàn giao thông cấp xã; phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng quy chế hoạt động tạm thời của Ban An toàn giao thông cấp xã, đảm bảo không bỏ sót nhiệm vụ, địa bàn phạm vi quản lý.

Ở cấp tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ: Sở Xây dựng tiếp tục là cơ quan Thường trực của Ban An toàn giao thông tỉnh cho đến khi có quy định mới của Chính phủ; có trách nhiệm bảo đảm các hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh và Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh theo quy định.

Tổ chức và hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh và cấp xã theo hướng dẫn trên của UBND tỉnh Nghệ An được nhấn mạnh là mang tính chất tạm thời để thống nhất trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian chờ Đề án kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia được cấp có thẩm quyền phê duyệt và kiện toàn lại Ban An toàn giao thông các cấp./.