Nghệ sĩ Chánh Thuận gãy xương vai sau tai nạn giao thông Nghệ sĩ Chánh Thuận bị tai nạn giao thông hôm 30/10, dẫn đến gãy xương vai và nhiều chấn thương khác. Hiện anh đang được bó bột và hồi phục tại nhà.

Nghệ sĩ Chánh Thuận đang trong quá trình hồi phục tại nhà sau vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 30/10. Theo thông tin từ NSND Trịnh Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, nam diễn viên bị gãy xương vai và trầy xước nhiều nơi trên cơ thể sau cú ngã.

Tình hình sức khỏe hiện tại

Vào ngày 1/11, NSND Trịnh Kim Chi cùng một số đồng nghiệp đã đến thăm nghệ sĩ Chánh Thuận. Hiện tại, anh đã được bó bột cố định phần vai bị gãy và dự kiến sẽ mất khoảng một tháng để hồi phục. Vụ tai nạn cũng khiến kính trên mũ bảo hiểm của anh bị vỡ, gây ra một vết rách ở trán.

Nam nghệ sĩ phải bó bột khoảng một tháng.

Dù đang trong quá trình điều trị, nghệ sĩ Chánh Thuận vẫn giữ tinh thần lạc quan. Anh cho biết tình trạng sức khỏe đã ổn định hơn và hy vọng sớm bình phục để quay trở lại với công việc, không bỏ lỡ các lời mời đóng phim mới.

NSND Trịnh Kim Chi và đồng nghiệp tới thăm diễn viên Chánh Thuận.

Sự nghiệp và những thăng trầm

Nghệ sĩ Chánh Thuận, sinh năm 1968 tại Đồng Tháp, xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Dù ban đầu được định hướng theo con đường ca hát, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh đã phải tạm gác lại đam mê để học nghề.

Sau này, với quyết tâm theo đuổi nghệ thuật, anh đã thi đỗ vào lớp diễn viên của Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Sự nghiệp của anh có bước ngoặt lớn khi anh thành công trong một lần diễn thay cho nghệ sĩ Mai Huỳnh và giành được huy chương vàng. Từ đó, Chánh Thuận được biết đến rộng rãi qua các vai diễn chính kịch và sau đó là hài kịch nhờ lối diễn duyên dáng, hài hước.

Anh đã để lại dấu ấn qua nhiều bộ phim như Máu chảy về tim, Tìm lửa, Khóc thầm, Hậu Giang thương nhớ và các vở kịch Bí ẩn nơi em, Ngày ấy cổng trời. Hiện tại, anh đang hoạt động tại Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP.HCM và sân khấu kịch Trịnh Kim Chi.

Trước tai nạn này, vào năm 2019, nghệ sĩ Chánh Thuận cũng từng bị tai biến mạch máu não, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.