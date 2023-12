Nghệ sĩ Ưu tú An Ninh được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân

Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn An Ninh là tác giả chuyển thể kịch bản, diễn viên kịch hát từng công tác tại Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An.

NSND An Ninh trong lần tập vở mới cho anh chị em nghệ sĩ Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Ông là tác giả chuyển thể kịch bản gần như duy nhất trong suốt 20 năm qua tại Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh. Tất cả các tác phẩm kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh đều được Nghệ sĩ nhân dân An Ninh chắp bút để chuyển thể từ kịch bản văn học sang kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh. Trong đó, có nhiều tác phẩm đoạt Huy chương Vàng tại các liên hoan dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc. Điển hình như các vở: Lời Người lời của nước non, Một cây làm chẳng lên non, Soi vào quá khứ, Đường đua trong bóng tối, Cánh cò trong bão, Vụ án Am Bụt mọc... Ở cương vị này, Nghệ sĩ nhân dân An Ninh đã đạt hai giải "Tác giả chuyển thể kịch bản xuất sắc" của hai vở diễn: Lời Người lời của nước non, năm 2008 và Một cây làm chẳng nên non, năm 2010.

NSND An Ninh hướng dẫn tập chương trình phục vụ sự kiện chính trị. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Nghệ sĩ nhân dân An Ninh còn là người viết lời cho các giai điệu cổ ở hầu hết các ca khúc dân ca được phát trên sóng truyền hình và các chương trình phục vụ các sự kiện chính trị của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh.

Ngoài ra, ông còn là diễn viên gạo cội có giọng hát và lối diễn riêng và chủ yếu đảm nhận kép chính là nhân vật chính diện. Dù không tham gia diễn nhiều nhưng trong cuộc đời làm diễn viên, ông đã có được 3 Huy chương Vàng danh giá. Đó là: Huy chương Vàng cho vai diễn người thầy trong vở “Thầy và trò” Liên hoan Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 2018; HCV nhân vật ông Trung trong vở “Người thứ 13” tại Liên hoan Dân ca kịch chuyên nghiệp năm 2019; Huy chương Vàng vai Phó Chánh thanh tra trong vở “Vầng sáng” Liên hoan Dân ca kịch chuyên nghiệp năm 2022.

Nghệ sĩ An Ninh vào vai Phó Chánh Thanh tra Trần Văn Đức trong vở "Vầng sáng", đạt Huy chương Liên hoan Dân ca kịch chuyên nghiệp năm 2022. Ảnh: Văn Phú