Nghệ sỹ Vân Dung tiết lộ sự thay đổi của các Táo năm nay

Từ tuần trước, các nghệ sĩ quen thuộc của chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân đã bắt đầu tập luyện. Cũng như mọi năm, khoảng thời gian các nghệ sĩ gặp nhau và tập luyện thường vào các buổi tối và kéo dài đến nửa đêm.

Những hình ảnh tập luyện được nhiều nghệ sĩ như Vân Dung, Quang Thắng, Chí Trung, Tự Long... chia sẻ trên trang cá nhân và nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả.

Mới đây, khi chia sẻ hình ảnh tập Táo quân, nghệ sĩ Vân Dung còn hài hước tiết lộ sự thay đổi của các bạn diễn năm nay.

Nữ nghệ sĩ hóm hỉnh viết: "Ngọc Hoàng năm nay trông mặn mà hơn năm ngoái nhưng vẻ đẹp trai vẫn không hề thay đổi. Táo Kinh tế thì mũi to hơn năm ngoái, Táo Giao thông thì bụng to hơn ngày xưa, ai cũng to hơn ở một số bộ phận nào đó, còn mình thì vẫn thon thả như xưa".