Nghi can trộm xe máy đâm chết bác sĩ bị bắt tại thành phố Vinh

Trước đó, đồng phạm của anh ta là Nguyễn Văn Đông (30 tuổi, quê Nghệ An) đã bị Công an tỉnh Bình Dương bắt tại TP. Dĩ An, sau 3 ngày gây án.

Cả hai đang bị lấy lời khai, làm rõ hành vi Giết người.

Nguyễn Hữu Thủy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Yên Khánh. Theo điều tra, tối 4/5, Thủy đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang y tế, mặc áo thun màu xanh lá đậm, quần jean... cùng Đông chạy xe máy qua một số tuyến đường, khu dân cư ở TP. Thuận An tìm cơ hội trộm cắp. Khi đến khu dân cư VietSing, thấy xe máy để trước phòng khám nha khoa của bác sĩ Phạm Văn Tài, 33 tuổi, Thủy vào bẻ khóa.



Đang ngồi chơi ở nhà đối diện, anh Tài phát hiện tên trộm nên chạy sang ngăn cản. Trong lúc hai bên giằng co, bác sĩ bị Thủy đâm gục rồi lên xe đồng bọn tẩu thoát. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.