Nghi can xâm hại nữ sinh lớp 6 tử vong tại nhà riêng

(Baonghean.vn) - Sáng 1/10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã khai mạc Phiên thứ nhất với sự tham gia của 350 đại biểu là cán bộ, đoàn viên ưu tú, đại diện cho đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh.

(Baonghean.vn) - Sáng 1/10, mực nước tại đình Tây chợ Vinh đã lên thêm khoảng 30cm so với ngày hôm qua, nhiều tiểu thương buộc phải mang hàng hóa về nhà, các tuyến đường bao quanh chợ cũng bị ngập băng ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

(Baonghean.vn) - Mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 đã làm ngập úng cục bộ nhiều địa phương trong ở Nghệ An. Với tinh thần phía trước là nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang các địa phương của tỉnh Nghệ An “xuyên đêm, trắng ngày” sát cánh giúp đỡ nhân dân tránh lũ, khắc phục hậu quả.