Thời sự Nghỉ công chức cấp xã khi kiêm nhiệm bí thư chi bộ có mất phụ cấp chức danh? Người thôi công chức cấp xã nhưng tiếp tục làm bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố vẫn được hưởng phụ cấp chức danh theo quy định hiện hành.

Ông Võ Minh Thường gửi câu hỏi tới Bộ Nội vụ, cho biết trước ngày 1/8, ông là công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh bí thư chi bộ thôn. Ngày 1/8, ông nhận quyết định nghỉ thôi việc theo Nghị định số 178/2024 và Nghị định số 67/2025 của Chính phủ, song vẫn giữ chức danh bí thư chi bộ thôn.

Ông Thường thắc mắc liệu ông có tiếp tục được hưởng phụ cấp chức danh bí thư chi bộ thôn hay không.

Bộ Nội vụ cho biết, việc triển khai các nghị định liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đã được Chính phủ cụ thể hóa tại Nghị định số 178/2024 ngày 31/12/2024.

Đây là Nghị định về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang khi sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị.

Sau đó, Nghị định số 67/2025 ngày 15/3 tiếp tục sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp thực tiễn.

Ảnh minh hoạ: Lê Anh Dũng

Bộ Nội vụ khẳng định, trường hợp ông Võ Minh Thường, dù đã nghỉ công chức cấp xã theo Nghị định 178/2024 và 67/2025, vẫn được hưởng phụ cấp chức danh bí thư chi bộ thôn theo Nghị định 33/2023 của Chính phủ.

Nghị định 33/2023 quy định rõ chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Theo đó, bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách Nhà nước.

Như vậy, việc ông Thường và những trường hợp tương tự thôi làm công chức cấp xã theo chính sách tinh giản biên chế không ảnh hưởng đến quyền hưởng phụ cấp chức danh ở thôn. Nếu vẫn được cấp có thẩm quyền quyết định, phân công đảm nhận chức danh ở thôn, ông sẽ tiếp tục được hưởng phụ cấp theo Nghị định 33/2023./.