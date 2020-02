'Nghỉ học dài ngày chưa ảnh hưởng đến kế hoạch năm học của tỉnh Nghệ An'

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành cho biết, việc nghỉ học đến hết tháng 2 chưa ảnh hưởng đến kế hoạch năm học của tỉnh Nghệ An tại buổi kiểm tra về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tại huyện Con Cuông vào chiều 20/2.

Đoàn đã kiểm tra tại các trường: Mầm non Bồng Khê; Tiểu học thị trấn Con Cuông; THPT Con Cuông.

Tại Trường THPT Con Cuông, lãnh đạo Sở yêu cầu trường cần trang bị thêm khuyến cáo dịch bệnh ở các phòng học và lưu ý công tác vệ sinh tại khu nhà nội trú của giáo viên và học sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Thời gian qua, mặc dù công tác phòng, chống dịch bệnh diễn ra rất khẩn trương trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng hiện các trường đều đang thực hiện tốt các nội dung theo kịch bản đã đề ra. Trong đó, tập trung chính vào việc làm vệ sinh, khử trùng toàn bộ trường lớp và đồ dùng học tập, tăng cường công tác tuyên truyền.

Qua tổng hợp của huyện, hiện 48/48 trường học đã phun thuốc khử trùng (lần 1) và có 8/48 trường học đã phun thuốc khử trùng (lần 2).

Trường Tiểu học thị trấn Con Cuông mới lắp thêm 6 vòi rửa tay cho học sinh để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Ảnh: Mỹ Hà

Ngoài ra, trong thời gian qua nhiều trường đã chủ động để lắp đặt thêm các vòi nước rửa tay, với hơn 1.100 vòi nước rửa tay cho học sinh và giáo viên, hoặc mua sắm thêm dung dịch rửa tay sát khuẩn để các trường trang bị tại lớp học

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành đánh giá cao về những nỗ lực, cố gắng của tập thể các nhà trường trên địa bàn toàn huyện.

Trường Mầm non Bồng Khê đã trang bị nước rửa tay diệt khuẩn ở tất cả các lớp học theo đúng yêu cầu của tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Trong thời gian tới, dự báo dịch bệnh Covid -19 vẫn còn những diễn biến khó lường nên lãnh đạo Sở yêu cầu các trường không được chủ quan trong thời gian phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là trong công tác vệ sinh trường lớp. Bên cạnh đó, các trường cũng cần chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để chuẩn bị đón học sinh trở lại.

Trong điều kiện kinh phí chi thường xuyên của các trường còn hết sức hạn hẹp, Sở khuyến khích các trường huy động thêm các nguồn lực xã hội hóa để mua sắm bổ sung các hóa chất và dung dịch diệt khuẩn cho trường lớp và giáo viên để duy trì liên tục trong nhiều tháng.

Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Con Cuông triển khai việc ôn tập trực tuyến. Ảnh: Mỹ Hà

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng nhắc nhở các trường cần quan tâm đến việc hướng dẫn ôn tập cho học sinh trong thời gian nghỉ dài ngày, trong đó cần quan tâm tới những học sinh ở những trường vùng khó khăn.

Thời gian sắp tới, việc học của các trường dự kiến cũng sẽ trở lại ổn định. Vì thế, các trường cũng cần đề ra nhiều cách thức để tổ chức dạy học cho học sinh và không để gián đoạn hoặc thiếu hụt chương trình.

Sở Giáo dục và Đào tạo tặng xà phòng diệt khuẩn cho các nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà

Giám đốc Sở cũng tính toán, nếu học sinh nghỉ học hết tháng 2 thì kế hoạch thời gian năm học của Nghệ An không có nhiều thay đổi và vẫn có thể kết thúc trước ngày 31/5. Bởi lẽ hiện nay so với các tỉnh khác, Nghệ An nghỉ ít hơn 1 tuần và đang có 2 tuần dự trù cho năm học. Một tuần còn lại, nếu các trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và học bù thêm vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật thì vẫn có thể đảm bảo chương trình theo kế hoạch đã đề ra.

Dịp này, Sở cũng đã trao tặng hơn 1.000 bánh xà phòng diệt khuẩn cho các trường học trên địa bàn và dự kiến sẽ tiếp tục trao hơn 4.000 bánh xà phòng diệt khuẩn cho các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Tương Dương và Kỳ Sơn.