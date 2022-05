Nghi Lộc: Xác định thi đấu hết mình ở Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2022

Từ “vũng trũng” đến đài vinh quang

Sáng Chủ nhật, tại sân cỏ nhân tạo Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, đội bóng đá nhi đồng huyện Nghi Lộc đang có buổi tập quan trọng trước khi bước vào Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2022. Trên sân tập, các cầu thủ hăng say với các bài, miếng tấn công và phòng thủ.

Những năm trước đây, Nghi Lộc vẫn là “vùng trũng” của bóng đá trẻ tỉnh nhà. Trong 18 lần tổ chức Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An trước đây, các đội bóng của huyện chỉ duy nhất 1 lần giành được Huy chương Đồng… Điều này đã thay đổi khi vào năm 2015 (lần thứ 19), đội bóng thiếu niên Nghi Lộc đã vượt lên tất cả giành ngôi vô địch một cách thuyết phục.

Các đội bóng TN, NĐ Nghi Lộc tham dự Cúp Báo vào các năm 2016, 2017, 2018, 2019 đều được đánh giá là “đội mạnh”. Dẫu không tái lập được thành tích vô địch nhưng các đội bóng đá trẻ của huyện cũng đã có thêm 3 lần lọt vào bán kết các giải đấu và giành thêm 3 tấm Huy chương Đồng.

Ở thời điểm này, đội Nhi đồng Nghi Lộc đã bước vào giai đoạn tập chiến thuật với các bài tấn công, phòng thủ. Ảnh: Thành Chung

Thông qua Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An, nhiều tài năng bóng đá của huyện Nghi Lộc đã được phát hiện và được Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An ký hợp đồng, đưa về đào tạo chuyên sâu. Thời điểm này Đội 1 của CLB Sông Lam Nghệ An có 1 cầu thủ xuất thân từ đội bóng đá trẻ Nghi Lộc là Nguyễn Bá Đức. Ngoài ra, những cầu thủ Nghi Lộc như Khánh Toàn, Quang Vinh, Công Đạt, Anh Đức đều là cái tên nổi bật ở các lứa trẻ của CLB Sông Lam Nghệ An.