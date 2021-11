Nghi Lộc xây dựng sản phẩm OCOP: Huy động nguồn lực từ cộng đồng

Thương hiệu OCOP từ nông sản quê hương



Nghi Mỹ là vùng đất đầy tiềm năng về nguồn nông sản, nhưng luôn bấp bênh vì được mùa lại mất giá, đã vậy lại không có giá trị cao khi hầu hết được xuất bán dạng thô… Thấy rất rõ điều đó, chị Trần Thị Thu Hằng có ý tưởng thu mua những nông sản sạch của địa phương để sản xuất thực phẩm dinh dưỡng. Năm 2016, chị Hằng bắt đầu thu gom các loại hạt về tự rang trên bếp chảo, đi thuê xay hạt làm ngũ cốc phục vụ cho gia đình và người quen, sau đó sản phẩm này được người dân trong vùng tín nhiệm rất cao.





Sản xuất ngũ cốc tại Công ty TNHH Mami Farm. Ảnh: H.V

Trên cơ sở đó, năm 2019, chị quyết định đầu tư cơ sở sản xuất tại nhà riêng có diện tích rộng 100m2, lắp đặt 5 máy xay và tạo việc làm cho người dân trong xã cùng hơn 100 cộng tác viên phân phối trong tỉnh, trong nước. Năm 2020, chị Hằng tiếp tục mở rộng xưởng 300m2 và lắp đặt thêm thiết bị đáp ứng nhu cầu cho thị trường.

Năm 2021, người phụ nữ năng động ấy quyết định thành lập Công ty TNHH Mami Farm và nâng cấp sản phẩm thành dạng gói tiện lợi, bổ sung đường phèn mật mía của Nghệ An, an toàn, tiện lợi; đồng thời đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại khép kín, đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, với 7 nhân viên cố định và hơn 500 cộng tác viên phân phối sản phẩm khắp toàn quốc. Thị trường ổn định, công ty trở thành địa chỉ chuyên thu mua nông sản giúp bà con ổn định đầu ra, tạo thu nhập cho các lao động trong địa bàn xã Nghi Mỹ.

Điểm nổi bật của sản phẩm ngũ cốc là kết hợp giữa 25 loại hạt nông sản thu gom từ trong xã và vùng lân cận kết hợp với hạt nhập khẩu cao cấp, sản phẩm cung cấp dinh dưỡng, đảm bảo vừa thơm ngon, tiện lợi lại đủ đầy dinh dưỡng. Mới đây, Hội đồng chấm, xếp hạng sản phẩm OCOP của huyện Nghi Lộc đã tiến hành đánh giá các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP trên địa bàn huyện, 2 sản phẩm đạt hạng 4 sao là bột ngũ cốc dinh dưỡng tiện lợi, bộ ngũ cốc cao cấp của Công ty TNHH Mami Farm.



Sản phẩm ngũ cốc tham gia Chương trình OCOP. Ảnh: H.V

Chị Trần Thị Thu Hằng chia sẻ: “Cùng với việc phát huy nguồn lực của mình, trong quá trình hoạt động, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ về mọi mặt của các cấp, ngành liên quan. Công ty được Liên minh HTX, Hội Phụ nữ, Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo… hỗ trợ, tiếp cận vốn, nên gặp thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh. Dự kiến trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu để nâng cấp sản phẩm phù hợp với mọi đối tượng khách hàng, mở rộng quy mô sản xuất, kết hợp với các hợp tác xã để trồng nông sản đạt chuẩn và tạo việc làm cho bà con, nguồn ra ổn định hơn cho nông sản. Đơn vị cũng nỗ lực để sản phẩm Mami Farm sẽ là thương hiệu ngũ cốc được tin dùng trên thị trường Việt - là niềm tự hào của quê hương và sẽ được xuất khẩu ra nước ngoài”.