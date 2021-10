Nghi ngờ vợ ngoại tình, mua xăng đốt ô tô của 'tình địch'

Sáng 13/10, Toàn đến khu dân cư Jamona, phường Phú Thuận, Quận 7 uống cà phê nhưng do dịch bệnh, các quán cà phê không mở cửa nên Toàn về công ty làm việc.

Đối tượng Khổng Minh Toàn tại cơ quan công an.

Trên đường về công ty, Toàn phát hiện xe ô tô biển số 51G-079.13 đang đậu bên đường D4. Đây là chiếc xe của ông Trần Anh Đức, là cấp trên vợ Toàn. Trước đây, Toàn nhiều lần nghi ngờ giữa vợ và ông Đức có quan hệ tình cảm. Khoảng thời gian gần đây, vợ Toàn có biểu hiện buồn bã, không vui. Gạn hỏi đến cùng, vợ Toàn mới nói buồn là do ông Đức sắp cưới vợ. Lý do đó khiến Toàn nổi cơn ghen và nảy ra ý định trả thù. Trưa cùng ngày, Toàn mua 2 lít xăng, tiếp cận xe ô tô trên đổ xăng và châm lửa đốt, khi chiếc xe bốc cháy thì Toàn bỏ đi. Người dân phát hiện vụ việc đã hỗ trợ dập lửa nhưng chiếc xe gần như đã bị thiêu rụi và cháy lan sang một chiếc ô tô đậu kế bên. Ước tính thiệt hại 2 chiếc xe bị cháy khoảng 2 tỷ đồng. Đối tượng Khổng Minh Toàn tại hiện trường xảy ra vụ việc.

Công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera tại khu vực để điều tra. Toàn được xác định là nghi can gây ra vụ việc và bị mời lên làm việc. Tại cơ quan Công an, Toàn khai nhận do ghen tuông, nghĩ vợ ngoại tình nên dẫn đến hành động trên.