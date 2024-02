Nghi phạm 'Cá Lóc, Đầu Trâu' bị bắt khẩn cấp sau vụ trộm 20 lượng vàng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Ngày 3/2, cơ quan CSĐT Công an TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết đã bắt khẩn cấp hai "siêu trộm" Trần Văn Đông (tự Cá Lóc, 32 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh) và Phan Tuấn Kiệt (tự Đầu Trâu, 22 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Hai đối tượng Đông và Kiệt. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Theo kết quả điều tra, rạng sáng 15/1, người đàn ông ở khóm Thuận Phát, phường Hòa Thuận (TP Cao Lãnh) trình báo với công an bị mất trộm tài sản gồm: 1 két sắt bên trong có 20 cây vàng loại 9999; 3 chỉ vàng loại vàng 18K, 60 triệu đồng, 2 con gà trống và các giấy tờ liên quan. Tổng tài sản thiệt hại khoảng 1,3 tỷ đồng.

Công an TP Cao Lãnh khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để phục vụ công tác điều tra. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định đã xác định hai nghi phạm gồm: Trần Văn Đông và Phan Tuấn Kiệt.

Công an bắt khẩn cấp Phan Tuấn Kiệt khi đối tượng đang ẩn nấp tại nhà. Nghi phạm Trần Văn Đông, ngay sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương, gây rất nhiều khó khăn cho công tác truy xét.

Lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ được Trần Văn Đông khi đang lẩn trốn tại tỉnh Vĩnh Long. Công an TP Cao Lãnh đã thu hồi được két sắt mà 2 đối tượng phi tang xuống sông thuộc ấp Tân Trong, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Tuy nhiên, két sắt thu đã bị đục, cạy phá ở cả phía trước và phía sau, bên trong không còn tài sản.

Quá trình điều tra, nghi phạm Đông và Kiệt khai đã chia đều tài sản cho nhau rồi tìm cách trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an.

Toàn bộ số tiền có được, Phan Tuấn Kiệt cất giấu tại nhà. Cơ quan CSĐT đã vận động cha của Kiệt tìm kiếm và tự nguyện giao nộp hơn 622 triệu đồng. Còn Trần Văn Đông khai đã tiêu xài hết số tiền vàng của bị hại.