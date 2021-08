Nghi phạm giết tài xế taxi ở Nghệ An khai do túng quẫn làm liều

Chiều 20/8, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục lấy lời khai nghi phạm giết tài xế taxi ở huyện Anh Sơn.

Nghi phạm tên Nguyễn Văn Hùng (34 tuổi, trú tại xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn), bị bắt sau chưa đầy một ngày gây án, khi đang lẩn trốn tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hùng khai, do nợ nần cá nhân nên trưa ngày 18/8, hắn ta lên gặp người nhà ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn để vay tiền. Tuy nhiên, do không vay được tiền, vì túng quẫn nên nghĩ đến việc cướp taxi.

Hùng vào con dao gây án. Ảnh: CTV Chiều 19/8, trong vai hành khách, hắn ta thủ sẵn một con dao gọt hoa quả, gọi xe taxi của anh Đặng Đình T. (36 tuổi, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn). Sau khi lên xe, biết tuyến đường 7B từ xã Cẩm Sơn đi Hùng Sơn vắng người qua lại, hắn ta điều taxi đi hướng này. Khi gần tới bãi tha ma, quan sát thấy tài xế không để ý, xung quanh lại không có người, Hùng bắt đầu đưa dao ra uy hiếp tài xế với mục đích cướp tài sản. Tuy nhiên, Hùng bị nạn nhân chống cự nên đã đã ra tay sát hại. Thấy nạn nhân đã tử vong, hắn ta vội bỏ chạy khỏi hiện trường.



Trước đó, như Báo Nghệ An đã đưa tin, khoảng 17h chiều 19/8, một số người dân khi đi trên Quốc lộ 7B, đoạn qua thôn Tân Hội (nay là thôn Cẩm Hòa, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn), thì tá hỏa khi phát hiện một người đàn ông nằm gục trên vũng máu. Tại hiện trường, nạn nhân tử vong với vết cắt ngang cổ, cách thi thể khoảng vài chục mét là một chiếc taxi đâm vào vách đồi bên cạnh đường. Trên ghế lái của taxi, phát hiện nhiều vết máu vương vãi...

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.