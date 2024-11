Thời sự Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính của 21 tỉnh, thành phố trực thuộc TW Tỉnh có số đơn vị hành chính cấp huyện giảm nhiều nhất là Lâm Đồng; tỉnh, thành phố có số đơn vị hành chính cấp xã giảm nhiều nhất là Hải Phòng, Nghệ An, Hải Dương.

Trung tâm huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của 21 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Các tỉnh, thành phố gồm Bà Rịa-Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Thuận, Cà Mau, Đà Nẵng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Kiên Giang, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Long An, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Thái Nguyên, Thanh Hóa và Yên Bái.

Tỉnh có số đơn vị hành chính cấp huyện giảm nhiều nhất là Lâm Đồng; tỉnh, thành phố có số đơn vị hành chính cấp xã giảm nhiều nhất là Hải Phòng, Nghệ An, Hải Dương.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sắp xếp các huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai và các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành (1/12/2024), tỉnh Lâm Đồng có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 8 huyện và 2 thành phố; 137 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 106 xã, 18 phường và 13 thị trấn.

Tại Nghị quyết số 1232/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sắp xếp quận Hải An, huyện Thủy Nguyên và các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc; thành lập thành phố Thủy Nguyên và các phường trực thuộc đồng thời sắp xếp huyện An Dương, quận Hồng Bàng và các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc; thành lập quận An Dương và các phường trực thuộc; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hải Phòng. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành (1/1/2025), thành phố Hải Phòng có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 8 quận, 6 huyện và 1 thành phố; 167 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 79 phường, 7 thị trấn và 81 xã.

Tại Nghị quyết số 1243/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sắp xếp thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc và các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành (1/12/2024), tỉnh Nghệ An có 20 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 17 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố; 412 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 362 xã, 33 phường và 17 thị trấn.

Tại Nghị quyết số 1250/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương. Sau khi sắp xếp, tỉnh Hải Dương có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 9 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố; 207 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 151 xã, 46 phường và 10 thị trấn. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2024.

Các nghị quyết còn lại gồm: Nghị quyết số 1238/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025.

Nghị quyết số 1239/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025.

Nghị quyết số 1247/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2023-2025.

Nghị quyết số 1248/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025.

Nghị quyết số 1244/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Long An giai đoạn 2023-2025.

Nghị quyết số 1246/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023-2025.

Nghị quyết số 1251/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023-2025.

Nghị quyết số 1252/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Cà Mau giai đoạn 2023-2025.

Nghị quyết số 1242/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2023-2025.

Nghị quyết số 1241/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025.

Nghị quyết số 1240/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2023-2025.

Nghị quyết số 1254/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2023-2025.

Nghị quyết số 1256/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2023-2025.

Nghị quyết số 1255/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2025.

Nghị quyết số 1237/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2023-2025.

Nghị quyết số 1257/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2025.

Nghị quyết số 1253/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2023-2025./.