Nghi trộm chó, nam thanh niên bị đánh tử vong, đốt xe máy

Sáng 27/2, thông tin từ Ban Công an xã Mã Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, lực lượng Công an địa phương đã đưa 2 đối tượng câu trộm chó đi cấp cứu ở bệnh viện.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Đức Thành Theo đó, vào khoảng 3h30 phút sáng 27/2, người dân xóm Đồng Nhân, xã Mã Thành, huyện Yên Thành phát hiện có 2 đối tượng đi trên xe máy câu trộm chó ở địa bàn, người dân liền hô hoán truy đuổi 2 đối tượng trên. Hai đối tượng bị bắt giữ và bị đánh trọng thương. Khi công an xã có mặt, 2 thanh niên ngất xỉu, chiếc xe máy bị đốt cùng 3 con chó đã chết. Hai người này được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành xác nhận, 1 nạn nhân đã tử vong trước lúc vào viện, còn 1 nạn nhân bị đa chấn thương hiện đang được cấp cứu.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc và làm rõ danh tính nạn nhân.