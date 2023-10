Nghĩ về vun đắp mối quan hệ Đảng - Dân

(Baonghean.vn) - Ngày hội khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2023 (Techfest Nghệ An Open năm 2023) do tỉnh Nghệ An chủ trì tổ chức trong các ngày 12, 13/10/2023 tại TP. Vinh.