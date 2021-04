Nghi Xuân sẽ là 'quả ngọt' cho giới đầu tư trong 'cơn sốt' bất động sản khu vực ven TP. Vinh

So với các thành phố lớn khác, Vinh có diện tích không quá lớn (104,5 km²). Trong khi đó, giá cả nhà đất trung tâm thành phố Vinh ngày càng đắt đỏ và khó tìm kiếm. Bởi vậy, nhiều nhà đầu tư đã và đang có xu hướng dịch chuyển ra các vùng ven thành phố để tìm cơ hội sinh lời. Chính điều này đã khiến bức tranh thị trường BĐS vùng ven thành phố Vinh trở nên sôi động.

Giá cả nhà đất trung tâm thành phố Vinh ngày càng đắt đỏ và khó tìm kiếm. Ảnh minh họa

Giá cả nhà đất tại trung tâm thành phố Vinh ngày càng đắt đỏ và khó tìm kiếm

Thực tế đã chứng minh, trong 2 năm trở lại đây, thị trường BĐS vùng ven thành phố Vinh liên tục đón những đợt “sóng mới”. Hàng loạt dự án khu đô thị mới đã và đang được triển khai đầu tư xây dựng bởi các doanh nghiệp BĐS địa phương, cũng như nhiều “ông lớn” đổ về.



Thế nhưng, làn sóng đầu tư BĐS vùng ven thành phố Vinh chỉ thực sự bùng nổ từ trước Tết Nguyên đán 2021, sau khi Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị được phê duyệt. Theo Đề án, phạm vi mở rộng bao gồm: Toàn bộ thành phố Vinh; Toàn bộ thị xã Cửa Lò. Ngoài ra, huyện Nghi Lộc sẽ gồm toàn bộ thị trấn Quán Hành; toàn bộ các xã Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong, Nghi Thạch, Nghi Trường, Nghi Trung, Nghi Thịnh, Nghi Long, Nghi Khánh, Nghi Hợp, Nghi Vạn, Nghi Diên, Nghi Hoa, Nghi Thuận và một phần của xã Nghi Xá nằm phía Nam đường Nam cấm - Cửa Lò. Riêng huyện Hưng Nguyên sẽ gồm toàn bộ xã Hưng Tây; một phần của thị trấn Hưng Nguyên, các xã Hưng Lợi, Hưng Mỹ nằm phía Bắc của Quốc lộ 1 tránh thành phố Vinh, xã Hưng Đạo ở phía Bắc của Quốc lộ 46 và Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Vinh.

Từ đó, các khu vực được gọi là vùng ven mới của thành phố Vinh đã nhanh chóng được giới đầu tư BĐS chú ý. Đặc biệt, những khu vực có chế độ và chính sách đầu tư hạ tầng, các cơ sở xã hội khác, nâng tầm hệ thống giao thông,… đang trở thành đích đến của các nhà đầu tư thống thái.

Xuân An Green Park tọa lạc trung tâm thị xã Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Ảnh đồ họa dự án

Thành phố Vinh với đề án mở rộng sẽ tạo ra nhiều vùng ven mới với nhiều tiềm năng phát triển.

Quan sát cho thấy, khu vực Nghi Xuân đang là điểm sáng của cả thị trường Nghệ An – Hà Tĩnh ngay sau khi Đề án mở rộng quy hoạch thành phố Vinh đến năm 2030 tầm nhìn năm 2050 được phê duyệt. Cùng với đó, hàng loạt thông tin về việc triển khai, nâng cấp và mở rộng các hạ tầng – giao thông trọng điểm như dự án đường ven biển đoạn Nghi Lộc – Cửa Lò; tuyến đường đi Xuân Thành, Tỉnh lộ 8B, đường quốc gia ven biển 22/12, … cũng đã đưa BĐS khu vực này vào tầm ngắm của nhiều nhà đầu tư.



Mới đây, cầu Cửa Hội tổ chức lễ thông xe cũng là tin vui cho giới đầu tư địa ốc. Với tổng chiều dài toàn tuyến là 5,271km nối thị xã Cửa Lò (Nghệ An) với huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng, cầu Cửa Hội được xây dựng đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân khu vực hai bờ sông Lam. Sau khi công trình đi vào vận hành sẽ góp phần liên kết các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Nghệ An với Hà Tĩnh; kết nối cảng Cửa Lò, cảng biển Vissai, cảng DKC và các khu du lịch Cửa Lò (Nghệ An), Xuân Thành (Hà Tĩnh). Dự án cũng góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Thành phố Vinh với đề án mở rộng sẽ tạo ra nhiều vùng ven mới với nhiều tiềm năng phát triển. Ảnh minh họa

Cầu Cửa Hội – hạ tầng giao thông góp phần thúc đẩy tiềm năng của thị trường BĐS Nghi Xuân.

Không chỉ ghi điểm với tiềm năng phát triển là vùng ven của thành phố Vinh, BĐS Nghi Xuân còn là thời cơ ngàn vàng để giới đầu cơ tranh thủ nắm bắt khi khu vực này nằm trong vùng trọng điểm phát triển du lịch Đông Bắc Hà Tĩnh; nằm trong vùng quy hoạch phát triển du lịch và thương mại Nghi Xuân – Lộc Hà, định hướng đến năm 2022 thị trấn Nghi Xuân cùng thị trấn Xuân An cùng một số xã sẽ sáp nhập trở thành thị xã Nghi Xuân.



Điểm mấu chốt để các nhà đầu tư BĐS “xuống tiền” tại khu vực Nghi Xuân phải kể đến, mức giá tại thị trường này còn khá mềm so với các khu vực khác ven thành phố Vinh, chỉ khoảng 15 – 18 triệu đồng/m2. Trong khi đó, một số khu vực vùng ven như Đại lộ Vinh – Cửa Lò hiện dao động khoảng 50 - 60 triệu đồng/m2, có nơi 70 – 80 triệu đồng/m2. Với việc giá đất tại một số khu vực vùng ven được đẩy lên cao sau một thời gian ngắn, dưới góc độ của nhà đầu tư, họ cũng muốn tìm đến những giải pháp mà chi phí phải bỏ ra thấp hơn, cơ hội tăng giá lớn hơn. Bởi vậy, khi nhìn thấy dư địa tăng giá BĐS tại Nghi Xuân còn rất lớn, các nhà đầu tư đã mở rộng quỹ đất đầu tư bằng cách dịch chuyển về phía Nghi Xuân.

Cầu Cửa Hội vừa thông xe cũng là tin vui cho giới đầu tư địa ốc. Ảnh: PV

Xuân An Green Park – một trong những KĐT kiểu mẫu tiên phong tại Nghi Xuân.



Đón trọn vẹn xu hướng dịch chuyển của giới đầu tư sang khu vực giá hợp lý và có tiềm năng, các dự án có vị trí đắc địa tại Nghi Xuân đang sở hữu lợi thế “có một không hai”. Đơn cử như dự án Xuân An Green Park tọa lạc trung tâm thị xã Xuân An, huyện Nghi Xuân. Đây cũng là khu đô thị kiểu mẫu tiên phong xu hướng sống xanh – sống sang tại thị trường BĐS Nghệ An – Hà Tĩnh nhiều tiềm năng.