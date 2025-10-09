Xây dựng Đảng Nghĩa Đàn quyết tâm trở thành trung tâm phát triển trong giai đoạn mới Nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Đàn đã đoàn kết, nỗ lực đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Đây là nền tảng vững chắc để địa phương bước vào nhiệm kỳ mới với khát vọng, niềm tin và quyết tâm xây dựng Nghĩa Đàn trở thành trung tâm phát triển trong giai đoạn mới.

Kế thừa thành quả, khẳng định vị thế trung tâm

Xã Nghĩa Đàn được thành lập theo Nghị quyết số 1678/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính: xã Nghĩa Bình, Nghĩa Trung và thị trấn Nghĩa Đàn.

Sau sáp nhập, xã có diện tích tự nhiên 47,32 km², quy mô dân số 19.670 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 2.469 người, đồng bào công giáo 1.489 người. Đảng bộ xã hiện có 49 tổ chức cơ sở đảng với 1.208 đảng viên.

Quang cảnh xã Nghĩa Đàn nhìn từ trên cao. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục tăng trưởng ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 10 - 10,1%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ tăng, tỷ trọng nông nghiệp giảm.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 93,25 triệu đồng/người/năm (không tính sản phẩm của Tập đoàn TH đạt 52,38 triệu đồng). Thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt mục tiêu đề ra; trong đó, năm 2025 ước đạt 5.200 triệu đồng. Đáng chú ý, xã đã thu hút 3 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 536 tỷ đồng.

Lĩnh vực nông - lâm - thủy sản tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng. Năm 2025, giá trị sản xuất toàn ngành đạt 303,8 tỷ đồng (theo giá so sánh). Các mô hình sản xuất ứng dụng khoa học công nghệ cao được triển khai hiệu quả, gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Chăn nuôi, trồng rừng, phát triển cây ăn quả như cam, ổi, cùng chuỗi dự án của Tập đoàn TH đã góp phần hình thành vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn. Đến cuối năm 2025, xã dự kiến có 5 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao.

Một góc xã Nghĩa Đàn. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Ngành công nghiệp - xây dựng tăng trưởng khá, giá trị sản xuất năm 2025 ước đạt 3.440 tỷ đồng. Một số công trình trọng điểm về giao thông, giáo dục, hạ tầng kỹ thuật được khởi công, góp phần thay đổi diện mạo địa phương. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển ổn định, giá trị sản xuất năm 2025 ước đạt 663 tỷ đồng.

Đoàn viên, thanh niên xã Nghĩa Đàn tham gia làm đường giao thông. Ảnh tư liệu: Minh Thái

Cùng với phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội - giáo dục đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, toàn xã có 6/7 trường đạt chuẩn quốc gia (tỷ lệ 85,71%), trong đó có 3 trường chuẩn mức độ 2.

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 97%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, từ 3,52% năm 2020 xuống còn dưới 1% năm 2025. Trong 5 năm, xã giải quyết việc làm mới cho khoảng 1.400 lao động, bình quân mỗi năm 280 người, trong đó có 120 người đi xuất khẩu lao động.

Đến nay, toàn xã Nghĩa Đàn có 6/7 trường đạt chuẩn quốc gia (tỷ lệ 85,71%). Ảnh tư liệu: Nguyễn Hải

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã ban hành 55 nghị quyết, 13 đề án, 20 chương trình; kết nạp 101 đảng viên mới; thành lập thêm 7 chi bộ. Các mô hình “Dân vận khéo” lan tỏa sâu rộng, với 45 mô hình được triển khai, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực.

Quốc phòng - an ninh tiếp tục giữ vững. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát triển rộng khắp; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Công an xã Nghĩa Đàn phối hợp với các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể ra quân diễn hành tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Ảnh tư liệu: Thái Trường

Bên cạnh kết quả đạt được, Nghĩa Đàn vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Một số chi bộ chưa hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên, đặc biệt ở vùng đồng bào có đạo. Công tác nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân có lúc chưa kịp thời; việc sơ kết, tổng kết mô hình “Dân vận khéo” có lúc chậm.

Tái cơ cấu nông nghiệp còn chậm, việc thu hút doanh nghiệp vào lĩnh vực sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu. Một số dự án thương mại – dịch vụ còn gặp khó khăn trong triển khai. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các trạm y tế chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn chưa thật sự tương xứng.

Nguyên nhân được chỉ ra là do tác động khách quan của dịch Covid-19, biến động tình hình thế giới, hạn chế về nguồn lực đầu tư, chất lượng nguồn nhân lực chưa đồng đều. Ngoài ra, một số cấp ủy, chính quyền, cán bộ còn thiếu quyết liệt, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng, đảng viên chưa cao.

Khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa Đàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã đề ra mục tiêu tổng quát: xây dựng xã trở thành trung tâm phát triển trong giai đoạn mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng – an ninh; xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đến năm 2030, Nghĩa Đàn phấn đấu đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10 – 10,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 115 – 120 triệu đồng/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp – xây dựng chiếm 55,5 – 56%, dịch vụ chiếm 29,5 – 30%; tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 1%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 81 – 82%; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 98%.

Nhiều công trình được đầu tư xây dựng ở xã Nghĩa Đàn đang dần thay đổi diện mạo địa phương. Ảnh tư liệu: Nguyên Nguyên

Để hiện thực hóa mục tiêu, xã tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đội ngũ đảng viên; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong hệ thống chính trị; thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại – dịch vụ; quy hoạch phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP.

Đồng thời, triển khai các nhóm giải pháp đồng bộ: tiếp tục đổi mới công tác chính trị tư tưởng; nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; chú trọng quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định xã hội.

Xã Nghĩa Đàn nhìn từ trên cao. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Sáng tạo – Đột phá – Phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Đàn đang quyết tâm biến khát vọng thành hiện thực, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu xây dựng Nghĩa Đàn trở thành trung tâm phát triển của khu vực.

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, cùng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, Nghĩa Đàn tin tưởng sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã đề ra, góp phần cùng tỉnh Nghệ An vững bước trên con đường phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.