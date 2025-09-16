Kinh tế Nghĩa Khánh: Đoàn kết đổi mới, hướng tới nông thôn mới nâng cao vào năm 2030 Nép mình giữa núi rừng Tây Bắc Nghệ An, xã Nghĩa Khánh mới thành lập như một bức tranh sống động của sự đoàn kết và khát vọng vươn lên. Từ sự hợp nhất ba xã Nghĩa An, Nghĩa Đức, Nghĩa Khánh, xã Nghĩa Khánh (mới) không chỉ kế thừa di sản cách mạng mà còn mang trong mình tiềm năng bùng nổ: đất đai màu mỡ, con người cần cù, và tinh thần đổi mới mạnh mẽ.

Kế thừa thành quả, khắc họa bản sắc mới

Xã Nghĩa Khánh được thành lập theo Nghị quyết số 1678/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của ba xã Nghĩa An, Nghĩa Đức, Nghĩa Khánh. Với diện tích tự nhiên 77,72 km² và dân số 25.653 người, Nghĩa Khánh hội tụ lợi thế đất đai rộng lớn, nguồn tài nguyên phong phú và con người giàu truyền thống cách mạng.

Đảng bộ xã chính thức hoạt động từ ngày 01/7/2025, với 47 tổ chức Đảng và 784 đảng viên, tạo nên hệ thống chính trị vững mạnh, sẵn sàng lãnh đạo địa phương bước vào giai đoạn phát triển mới.



Tham quan “tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn trên địa bàn xã Nghĩa Khánh. Ảnh: Minh Thái

Nhiệm kỳ 2020-2025, ba xã cũ đối mặt với những thử thách lớn lao: đại dịch Covid-19 làm gián đoạn sản xuất, thiên tai gây thiệt hại nặng nề, và biến động kinh tế toàn cầu tạo áp lực. Dù vậy, với sự lãnh đạo của Đảng uỷ, chính quyền và tinh thần đoàn kết của nhân dân, Nghĩa Khánh đã đạt được những thành tựu đáng kể.

Đảng bộ tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đẩy mạnh, tạo sự thống nhất cao giữa nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối của Đảng.



Mô hình dưa lưới được các xã liên kết và ký hợp đồng thu mua tận nơi. Ảnh: Minh Thái

Kinh tế phát triển ổn định, khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương. Tập trung thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, đặc biệt là các tuyến đường liên xã, nội đồng, góp phần kết nối sản xuất và thị trường.

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được ưu tiên, với các mô hình sản xuất hiệu quả như trồng cây dược liệu tập trung và cơ sở chế biến quy mô, tạo sản phẩm hỗ trợ sức khỏe từ dược liệu. Bước đầu hình thành chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp, hướng tới các sản phẩm OCOP chất lượng cao.

Tham quan mô hình nuôi bò sữa trên địa bàn xã. Ảnh: Minh Thái

Văn hóa - xã hội được chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân; các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số được thực hiện hiệu quả, đảm bảo chăm sóc sức khỏe ban đầu.



Quốc phòng - an ninh được giữ vững, xây dựng thế trận toàn dân gắn với an ninh nhân dân. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được củng cố, chủ động phòng ngừa âm mưu thù địch, xử lý tình huống khéo léo. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc lan tỏa rộng rãi. Hệ thống chính trị được củng cố, với các mô hình “Dân vận khéo” và đối thoại nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội.



Những thành tựu này không chỉ là con số, mà là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết của người dân Nghĩa Khánh – những con người cần cù, hiếu học, luôn sẵn sàng đổi mới để xây dựng quê hương giàu đẹp.

Đột phá đổi mới, hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Khánh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, khẳng định quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; khai thác hiệu quả nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh.

Đến năm 2030, xã phấn đấu cơ bản hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, xây dựng Nghĩa Khánh ngày càng giàu đẹp, văn minh - một mục tiêu đầy khát vọng nhưng khả thi, dựa trên nền tảng vững chắc từ nhiệm kỳ trước.



Đoàn thanh niên xã chỉnh trang đường cờ, biển cảnh báo giao thông Ảnh tư liệu: Mai Phượng

Để đạt được mục tiêu đó, Nghĩa Khánh tập trung ba đột phá chiến lược. Thứ nhất, đổi mới kinh tế nông thôn, hướng tới sản xuất xanh, bền vững. Đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao, mở rộng mô hình trồng cây dược liệu tập trung và chế biến quy mô, tạo sản phẩm OCOP hỗ trợ sức khỏe. Hình thành chuỗi liên kết sản xuất, thu hút đầu tư vào hạ tầng giao thông, thủy lợi, biến tiềm năng đất đai 77,72 km² thành lợi thế cạnh tranh. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 9-10%/năm, thu nhập bình quân 80-90 triệu đồng/người, giảm hộ nghèo dưới 1,5%, lao động qua đào tạo đạt 75%.



Công tác giáo dục thường xuyên được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Khánh đặc biệt quan tâm. Ảnh: Minh Thái

Thứ hai, củng cố hệ thống chính trị, phát huy dân chủ cơ sở. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, với các mô hình “Dân vận khéo” lan tỏa, đối thoại nhân dân thường xuyên. Nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên qua đào tạo lý luận chính trị và chuyên môn; kiểm tra, giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm vi phạm. HĐND, UBND đổi mới hoạt động, ban hành nghị quyết sát thực tiễn, giám sát hiệu quả. MTTQ và các đoàn thể vận động nguồn lực, hỗ trợ cộng đồng, như xây nhà tình nghĩa và ủng hộ thiên tai.



Thứ ba, chăm lo văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Thực hiện đồng bộ chương trình y tế - dân số, nâng cao chất lượng dân số, bao phủ bảo hiểm y tế 95%; mở rộng trạm y tế, đầu tư trang thiết bị hiện đại. Đẩy mạnh lao động việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ người dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, nâng cao lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; phòng chống tội phạm, thiên tai, dịch bệnh hiệu quả. Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc.



Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Nghĩa Khánh không chỉ là một xã mới, mà là hình ảnh của sự chuyển mình mạnh mẽ giữa núi rừng Tây Bắc Nghệ An. Từ những cánh đồng dược liệu xanh mướt đến những con đường bê tông vững chãi, từ những buổi sinh hoạt chi bộ sôi nổi đến những ngôi nhà mới cho hộ nghèo, xã Nghĩa Khánh toát lên khí thế đoàn kết vì tương lai giàu đẹp, đổi mới để vươn xa. Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Nghĩa Khánh quyết tâm vượt mọi thử thách, khai thác tối đa tiềm năng, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ I, góp phần xây dựng Nghệ An hùng cường.

