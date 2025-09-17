Xây dựng Đảng Nghĩa Lâm: Lan tỏa tinh thần đoàn kết qua chương trình xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Lâm đã phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động nguồn lực xã hội, đồng thời thực hiện giám sát, phối hợp hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Với nhiều cách làm sáng tạo, MTTQ xã đã khơi dậy tinh thần đoàn kết trong nhân dân, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, từ đó mang lại kết quả thiết thực trong chương trình xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn.

Cán bộ MTTQ xã Nghĩa Lâm thăm bà Lê Thị Chung trong ngôi nhà mới. Ảnh: Minh Thái

Bà Lô Thị Hải, 70 tuổi, đồng bào dân tộc Thái ở xóm Minh Lâm, xã Nghĩa Lâm, không giấu nổi niềm xúc động khi được dọn vào ngôi nhà mới khang trang. Tuổi cao, sức khỏe yếu, nhiều năm qua bà phải sống trong căn nhà xuống cấp trầm trọng nhưng không có điều kiện sửa chữa. Nhờ sự quan tâm của MTTQ xã, gia đình bà đã được hỗ trợ 60 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” cùng sự góp sức của con cháu và bà con lối xóm. Nhờ đó, bà Hải đã thực hiện được ước mơ có một mái ấm kiên cố, yên tâm tuổi già.

“Nhà trước đây dột nát, cứ mưa gió là lo. Nay được Đảng, Nhà nước, MTTQ xã quan tâm, thêm sự giúp đỡ của anh em, tôi mới có ngôi nhà che nắng che mưa lúc xế chiều”, bà Hải xúc động chia sẻ.

Cũng tại xóm Minh Lâm, bà Lê Thị Chung, 65 tuổi, sống đơn thân, trí tuệ kém phát triển, nhiều năm phải ở trong căn nhà ọp ẹp, dột nát. Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này, MTTQ xã đã kêu gọi sự ủng hộ từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân địa phương để xây dựng cho bà Chung một ngôi nhà mới vững chắc. “Trước đây cứ mưa là dột, khổ lắm. Giờ có nhà mới, tôi mừng lắm”, bà Chung bày tỏ niềm hạnh phúc giản dị.

Không chỉ hỗ trợ trực tiếp về kinh phí, MTTQ xã Nghĩa Lâm còn phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách”, vận động bà con nhân dân tham gia ngày công tháo dỡ nhà cũ, đào móng, san nền, vận chuyển vật liệu. Chính sự chung tay góp sức này đã giúp giảm đáng kể chi phí xây dựng, đồng thời tạo nên sự gắn kết cộng đồng. Mỗi ngôi nhà hoàn thành không chỉ là kết quả của sự quan tâm của chính quyền, đoàn thể, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau của người dân nơi đây.

Giai đoạn 2023 – 2025, toàn xã Nghĩa Lâm có 72 hộ nghèo, cận nghèo và hộ đặc biệt khó khăn cần hỗ trợ nhà ở, trong đó có 40 hộ cần xây mới. Ảnh: Minh Thái

Theo ông Trương Văn Cường - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nghĩa Lâm, giai đoạn 2023 - 2025, toàn xã có 72 hộ nghèo, cận nghèo và hộ đặc biệt khó khăn cần hỗ trợ nhà ở, trong đó có 40 hộ cần xây mới. Đến ngày 30/6/2025, xã đã cơ bản hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, dột nát, với tổng nguồn lực huy động hơn 2,83 tỷ đồng. “Chúng tôi đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát động phong trào, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân cùng chung tay. Qua đó, nhiều hoạt động thiết thực được triển khai theo phương châm ai có gì góp nấy, tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong toàn xã hội”, ông Cường cho biết.

Những ngôi nhà mới khang trang mọc lên trên địa bàn Nghĩa Lâm không chỉ giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, mà còn góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là cơ sở để chính quyền và nhân dân cùng nhau thực hiện mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, đúng với tinh thần nhân văn của Đảng và Nhà nước ta.

Có thể nói, kết quả đạt được trong chương trình xóa nhà tạm, dột nát ở xã Nghĩa Lâm là minh chứng rõ nét cho vai trò nòng cốt của MTTQ trong việc tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo trong cách làm và quyết tâm cao, MTTQ xã đã biến chủ trương đúng đắn thành hành động cụ thể, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Những ngôi nhà kiên cố hôm nay chính là niềm tin, là động lực để người nghèo vươn lên, đồng thời khẳng định giá trị bền vững của tinh thần đoàn kết trong đời sống cộng đồng.