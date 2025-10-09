Xây dựng Đảng Nghĩa Lộc phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng xã phát triển toàn diện, bền vững Nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù đối mặt với nhiều khó khăn từ đại dịch Covid-19, thiên tai, song hai xã Nghĩa Long và Nghĩa Lộc (cũ) đã đoàn kết, nỗ lực đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Đây là nền tảng vững chắc để xã Nghĩa Lộc (mới) sau sáp nhập quyết tâm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đổi mới sáng tạo, đưa địa phương phát triển toàn diện, bền vững.



Kế thừa thành quả, khẳng định vị thế mới

Xã Nghĩa Lộc được thành lập theo Nghị quyết số 1678/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng xã Nghĩa Long (cũ) và Nghĩa Lộc (cũ), với diện tích tự nhiên 62,9 km², dân số hơn 2,5 vạn người; trong đó, hơn 7.300 người theo đạo Công giáo (gần 30%), hơn 3.700 người dân tộc thiểu số (hơn 15%).

Đảng bộ xã được thành lập theo Quyết định số 3632-QĐ/TU ngày 18/6/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, chính thức hoạt động từ ngày 01/7/2025, gồm 43 chi bộ trực thuộc với 685 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, khu vực hai xã cũ đạt kết quả kinh tế - xã hội ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân 8-9%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 52 triệu đồng. Nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả; chăn nuôi quy mô lớn, tiêm phòng đạt 85-90% tổng đàn. Lâm nghiệp trồng mới 450 ha rừng, khai thác bền vững. Thủy sản sản lượng 120 tấn/năm. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật: cả hai xã cũ đạt chuẩn nông thôn mới, Nghĩa Long đạt chuẩn nâng cao.

Các đảng viên Chi bộ xóm Tân Lập, xã Nghĩa Lộc tham quan mô hình phát triển kinh tế của người dân. Ảnh tư liệu: Thanh Lê

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ tăng trưởng, thu hút dự án đầu tư. Tổng thu ngân sách địa bàn bình quân 12-15 tỷ đồng/năm. Khoa học công nghệ, chuyển đổi số được đẩy mạnh trong sản xuất và quản lý hành chính. Tài nguyên, môi trường được quản lý chặt chẽ, tỷ lệ thu gom rác thải đạt 90%.

Văn hóa - xã hội đạt nhiều tiến bộ. Giáo dục triển khai hiệu quả chương trình mới, trẻ 5 tuổi đến trường 100%, các trường đạt chuẩn quốc gia. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với nông thôn mới; bảo tồn bản sắc dân tộc thiểu số.

Thông tin truyền thông được đẩy mạnh qua đài truyền thanh, mạng xã hội. Chăm sóc sức khỏe nâng cao, phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả; trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Dân số tăng tự nhiên 0,8%, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em giảm còn 12%. Lao động việc làm, an sinh xã hội được chú trọng, giảm nghèo bền vững.

Khu du lịch sinh thái Hòn Mát ở xã Nghĩa Lộc. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng toàn diện. Đảng ủy lãnh đạo quán triệt nghị quyết Trung ương, tỉnh, huyện; đổi mới công tác tư tưởng, đạo đức, tổ chức. Triển khai mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”; kết nạp 96 đảng viên (Nghĩa Long 49, Nghĩa Lộc 47); tỷ lệ tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 90%. Công tác cán bộ dân chủ, công khai; đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ.

Công tác kiểm tra, giám sát tăng cường: Đảng ủy thực hiện 34 cuộc kiểm tra, 10 cuộc giám sát đối với 25 chi bộ và 45 đảng viên; UBKT thực hiện 31 cuộc kiểm tra, 13 cuộc giám sát đối với 35 chi bộ và 84 đảng viên; kiểm tra dấu hiệu vi phạm 13 chi bộ và 26 đảng viên. Hoạt động HĐND, UBND đổi mới; MTTQ và đoàn thể vận động đoàn kết, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Một góc Cụm công nghiệp Nghĩa Long. Ảnh: Minh Thái

Quốc phòng - an ninh giữ vững, hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng. Tuy nhiên, vẫn tồn tại hạn chế như nguồn lực hạn chế, địa bàn rộng, dân số đông với nhiều yếu tố đặc thù, ảnh hưởng từ dịch bệnh và thiên tai.

Đột phá phát triển, xây dựng nông thôn mới nâng cao

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra mục tiêu tổng quát: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo; quyết tâm đưa xã phát triển toàn diện, bền vững, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Nông dân xã Nghĩa Lộc chế biến tinh dầu sở. Ảnh tư liệu: Phương Thuỷ

Đến năm 2030, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10-11%/năm; thu nhập bình quân đầu người 75-80 triệu đồng/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ, nông nghiệp dưới 45%; tỷ lệ hộ nghèo dưới 2,5%; lao động qua đào tạo đạt 70%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân; tiếp cận thông tin, Internet đạt 90%; giảm suy dinh dưỡng trẻ em còn 11,6%.

Để thực hiện, xã tập trung các đột phá: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, liên kết chuỗi giá trị; xây dựng hạ tầng đồng bộ gắn với nông thôn mới; chuyển đổi số, kinh tế xanh, tuần hoàn. Các giải pháp: Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thu hút dự án nông nghiệp; đầu tư giao thông, thủy lợi, điện nước; ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao giáo dục, văn hóa, y tế, an sinh xã hội; củng cố quốc phòng an ninh; xây dựng Đảng vững mạnh, nâng cao công tác chính trị tư tưởng, tổ chức, kiểm tra giám sát, dân vận, phòng chống tham nhũng.

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Lộc quyết tâm vượt thách thức, phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo, khai thác tiềm năng lợi thế, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ I, góp phần cùng tỉnh Nghệ An phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.