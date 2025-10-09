Xây dựng Đảng Nghĩa Mai quyết tâm trở thành điểm sáng kinh tế nông nghiệp xanh, tuần hoàn Nhiệm kỳ 2020 - 2025, các xã Nghĩa Minh, Nghĩa Hồng, Nghĩa Mai (cũ) đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn từ đại dịch Covid-19, thiên tai, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Đây là nền tảng vững chắc để xã Nghĩa Mai (mới) sau sáp nhập bước vào giai đoạn phát triển đầy khí thế, với khát vọng trở thành điểm sáng kinh tế nông nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn của tỉnh Nghệ An.



Kế thừa thành quả từ các xã cũ, khẳng định vị thế mới

Xã Nghĩa Mai được thành lập theo Nghị quyết số 1678/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của ba xã Nghĩa Minh, Nghĩa Hồng và Nghĩa Mai (cũ) thuộc huyện Nghĩa Đàn cũ. Đảng bộ xã được thành lập theo Quyết định số 3629-QĐ/TU ngày 18/6/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, chính thức hoạt động từ ngày 01/7/2025.

Nhiều tuyến đường nông thôn ở xã Nghĩa Mai được xây dựng khang trang, sạch đẹp. Ảnh tư liệu: NN

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, khu vực ba xã cũ đạt kết quả kinh tế - xã hội ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân 8,5-9%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 56,5 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tập trung chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh nông thôn mới nâng cao.

Nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao; nhiều mô hình hiệu quả như trồng cây ăn quả, chăn nuôi quy mô lớn. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thu hút dự án đầu tư, thương mại - dịch vụ mở rộng.

Mô hình trồng cam của người dân xã Nghĩa Mai. Ảnh tư liệu: Nguyễn Hải

Thu ngân sách địa bàn bình quân 15-20 tỷ đồng/năm. Văn hóa - xã hội tiến bộ, đời sống nhân dân cải thiện; hệ thống chính trị củng cố, an ninh trật tự giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng toàn diện. Các Đảng ủy quán triệt kịp thời nghị quyết Trung ương, tỉnh, huyện; đổi mới công tác tư tưởng, đạo đức, tổ chức. Triển khai mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”; phát triển đảng viên mới, rà soát đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Cán bộ xã Nghĩa Mai làm việc với cán sự thôn Mai Thịnh về xây dựng nông thôn mới. Ảnh tư liệu: NN

Công tác cán bộ đạt kết quả tích cực: rà soát 50 lượt cán bộ bổ sung quy hoạch; đào tạo 3 cán bộ chuyên môn, 20 trung cấp lý luận chính trị, 29 bồi dưỡng chức danh; 100% Bí thư chi bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức mới. Đội ngũ cán bộ, công chức sau sáp nhập có 84 đồng chí, trình độ đại học trở lên 80 đồng chí, trung cấp lý luận chính trị trở lên 53 đồng chí, cơ bản đáp ứng nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng tăng cường, phát huy tính giáo dục, phòng ngừa; xử lý kịp thời vi phạm. Hoạt động Hội đồng nhân dân đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát, tiếp xúc cử tri. Chính quyền chú trọng cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số; thực hiện Đề án 06 về dữ liệu dân cư, gắn mã QR-Code văn bản, giảm phát hành giấy tờ. Công tác dân vận hiệu quả, đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”; MTTQ và đoàn thể vận động đoàn kết, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Quốc phòng - an ninh giữ vững, hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng. Tuy nhiên, vẫn tồn tại hạn chế như kinh tế chưa bền vững, hạ tầng chưa đồng bộ, ảnh hưởng từ dịch bệnh và thiên tai.

Đột phá phát triển, xây dựng nông thôn mới nâng cao

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa Mai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra mục tiêu tổng quát: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; phát triển toàn diện kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng Nghĩa Mai thành xã nông thôn mới nâng cao và điểm sáng kinh tế nông nghiệp xanh, tuần hoàn của tỉnh.

Nhiều hộ nông dân ở xã Nghĩa Mai đã chuyển đổi cây trồng với mô hình trồng cây đàn hương xen ổi. Ảnh tư liệu: Minh Thái

Đến năm 2030, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10-12%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 80-90 triệu đồng/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ, nông nghiệp dưới 40%; tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%; lao động qua đào tạo đạt 75%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân; tiếp cận thông tin, Internet đạt 95%.

Để thực hiện, tập trung 3 đột phá: Phát triển nông nghiệp hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ gắn với nông thôn mới nâng cao; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước và kinh tế số nông thôn. Các giải pháp: Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu OCOP; đầu tư giao thông, thủy lợi, điện nước; ứng dụng AI, công nghệ số, 5G; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội; củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng địa bàn không ma túy; xây dựng Đảng vững mạnh, nâng cao công tác chính trị tư tưởng, tổ chức, kiểm tra giám sát, dân vận, phòng chống tham nhũng.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Mai quyết tâm vượt thách thức, phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo, khai thác tiềm năng, lợi thế, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ I, góp phần cùng tỉnh Nghệ An phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.