Nghĩa tình người dân xứ Nghệ hướng về thành phố mang tên Bác ​

VIỆC LÀM NHỎ, Ý NGHĨA LỚN

Khi nghe loa phát thanh thông báo về việc vận động người dân ủng hộ lương thực, thực phẩm hưởng ứng tuần lễ "Vì thành phố mang tên Bác", cụ Nguyễn Thị Minh Châu (79 tuổi) sống tại thôn 2-9 xã Bồng Khê, huyện Con Cuông đã đến Ủy ban MTTQ huyện ủng hộ số tiền nhỏ mà cụ dành dụm được.

Người dân huyện miền núi Con Cuông muối cà pháo, măng muối... ủng hộ người dân TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: PV

Những lọ cà muối do người dân tự tay muối gửi tặng người dân TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: PV Chia sẻ về việc ủng hộ người dân TP. Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19, cụ Châu cho biết: Qua các phương tiện thông tin đại chúng, cụ được biết TP. Hồ Chí Minh đang bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19, thực hiện giãn cách xã hội nên người dân khó khăn trong việc mua lương thực thực phẩm. Tôi cũng mong muốn đóng góp chút ít để hỗ trợ người dân chống dịch. Tôi chỉ tiếc không có nhiều tiền để ủng hộ nhiều hơn nữa. Chị em phụ nữ huyện Thanh Chương bóc lạc để ủng hộ người dân TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: PV Hưởng ứng tuần lễ "Vì thành phố mang tên Bác" do phát động của Ủy ban MTTQ xã Thanh Tùng (Thanh Chương), ông Nguyễn Trương Huynh ở xóm 5, xã Thanh Tùng, Thanh Chương 95 tuổi đời, 65 tuổi Đảng đã ủng hộ 500 nghìn đồng nhờ xã mua nhu yếu phẩm gửi bà con TP. Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19. Được biết, cụ Huynh là người tích cực ủng hộ các hoạt động, phong trào của địa phương. Mới đây cụ Huynh vừa ủng hộc Quỹ vaccine của Chính phủ 500 ngàn đồng.

Người dân Thanh Chương ủng hộ củ, quả, nhút mít muối ủng hộ bà con TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thanh Chương Đỗ Thị Hậu cho biết: Thời gian qua người dân Thanh Chương tích cực quyên góp ủng hộ lương thực thực phẩm cho người dân các địa phương trong tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19.

Hưởng ứng tuần lễ "Vì thành phố mang tên Bác", huyện Thanh Chương dự kiến ủng hộ 15 tấn lương thực thực phẩm chủ yếu là bí xanh, bí đỏ, nhút mít và lạc nhân khô nhằm động viên hỗ trợ phần nhỏ giúp người dân TP. Hồ Chí Minh chống dịch.

Thực phẩm khô được người dân khắp mọi miền quê xứ Nghệ tự tay chế biến gửi tặng người dân TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: PV Giữa nắng gắt những ngày tháng 7, khu bếp ăn Trường Tiểu học Nghi Hải, thị xã Cửa Lò ngày nghỉ hè rộn ràng cảnh chị em phụ nữ rang lạc, chiên cá, đóng hộp. Nắng nóng nhưng ai cũng làm việc rất khẩn trương với hy vọng những hộp cá cơm khô kịp chuyển vào hỗ trợ người dân TP. Hồ Chí Minh trong những ngày tới. Người dân phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò chế biến cá khô gửi tặng người dân TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: PV Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Cửa Lò Nguyễn Văn Dần cho biết: Từ khi thị xã kêu gọi, phát động ủng hộ người dân TP. Hồ Chí Minh, bà con ai nấy cũng đồng lòng. Của ít lòng nhiều, ai ai cũng vui vì góp sức nhỏ vào công việc chung với hy vọng tinh thần đoàn kết sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh. Chúng tôi chọn đóng hộp khô cá vì đây là thực phẩm truyền thống của người dân Cửa Lò, có thể ăn liền và bảo quản được lâu dài.



GẮN KẾT YÊU THƯƠNG

Nhằm đồng hành, chia sẻ với người dân thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức phát động Tuần lễ cao điểm “Vì thành phố mang tên Bác”.

Người dân xã Nam Giang (Nam Đàn) quyên góp bí xanh, bí đỏ ủng hộ thực phẩm cho người dân TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: PV

Hưởng ứng tuần lễ "Vì thành phố mang tên Bác" chia lửa với nhân dân TP. Hồ Chí Minh góp phần chiến thắng đại dịch Covid-19, nhân dân tại các địa phương trên toàn tỉnh Nghệ An đang quyên góp củ quả, làm khô cá, lạc chiên gửi vào “tiếp sức”cho người dân TP. Hồ Chí Minh.

Tại huyện Quỳnh Lưu, những ngày qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp ở huyện Quỳnh Lưu đã vận động các nhà hảo tâm, cán bộ và nhân dân trên địa bàn tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi "Tất cả vì thành phố mang tên Bác". Các sản phẩm do người dân đóng góp được tập kết về Ủy ban MTTQ huyện.

Tình nguyện viên huyện Quỳnh Lưu đóng gói cá khô gửi tặng người dân TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: PV

Các tình nguyện viên hỗ trợ MTTQ huyện Quỳnh Lưu đã tích cực phân loại thực phẩm củ quả, đóng gói sản phẩm như cá khô, lạc khô, lạc chiên để gửi vào thành phố mang tên Bác.

Còn tại huyện Hưng Nguyên, Ủy ban MTTQ huyện Hưng Nguyên đã kêu gọi, phát động triển khai chương trình hưởng ứng tuần lễ "Vì thành phố mang tên Bác". Ai có món gì góp món đó. Những trái bí, bó rau, bao gạo, cân lạc được người dân huyện Hưng Nguyên làm với tất cả tấm lòng của người dân xứ Nghệ gửi vào giúp đỡ bà con TP. Hồ Chí Minh chống dịch. Cán bộ hội viên các đoàn thể huyện Hưng Nguyên đóng gói thực phẩm khô gửi người dân TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: PV Dịp này, Hưng Nguyên đã quyên góp được 10 tấn bí, 2 tạ lạc nhân, 1 tạ cá khô. Tổng kinh phí 130 triệu. Số hàng này sẽ được UBMTQ huyện Hưng Nguyên phối hợp cùng Sở Giao thông vận tải để vận chuyển đến TP. Hồ Chí Minh một cách sớm nhất. Tại huyện miền núi cao Quế Phong, đồng bào các dân tộc cũng có nhiều hoạt động ủng hộ bà con TP. Hồ Chí Minh. UBMTTQ và các đoàn thể huyện Quế Phong phát động, kêu gọi hội viên, đoàn viên trên toàn huyện ủng hộ nhu yếu phẩm măng khô, lạc nhân...). Đến nay đã vận động được 100kg măng khô, 100kg lạc nhân, đóng gửi về UBMTTQ tỉnh Nghệ An chuyển vào TP. Hồ Chí Minh. Những nông sản quê từ bao gạo, mớ lạc, quả bí đến những hũ cá khô, lọ cà, lọ măng muối,... do tự tay người dân làm ra đều được người dân chia sẻ, hướng về tuần lễ cao điểm "Vì thành phố mang tên Bác" do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát động.



Cán bộ hội viên các cơ quan đoàn thể huyện Quế Phong đóng gói măng khô ủng hộ người dân người dân TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: PV Những hàng hóa được người dân các địa phương trong tỉnh quyên góp sẽ được tập kết về Ủy ban MTTQ tỉnh vào ngày 16/7 để chuyển vào TP.HCM trong thời gian sớm nhất.



Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh chia sẻ, TP. Hồ Chí Minh và Nghệ An là 2 địa phương có mối quan hệ truyền thống đặc biệt, không chỉ là hợp tác phát triển kinh tế - xã hội mà còn nhiều hoạt động thể hiện sự gắn kết. Những năm qua, mỗi khi nhân dân tỉnh Nghệ An gặp khó khăn, thiên tai, dịch bệnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã luôn kịp thời động viên, chia sẻ, hỗ trợ về tinh thần và vật chất rất lớn giúp đỡ nhân dân tỉnh Nghệ An vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

"Bằng tình cảm và trách nhiệm của nhân dân quê hương Bác với thành phố mang tên Bác, Nghệ An kêu gọi, vận động hưởng ứng tuần lễ "Vì thành phố mang tên Bác" nhằm góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân thành phố phòng, chống dịch Covid-19" - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An bày tỏ.