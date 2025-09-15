Thời sự Nghiên cứu phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp Bộ Tài chính được giao chủ trì nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước. Bộ Nội vụ được giao chủ trì nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp.

Thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc họp của lãnh đạo chủ chốt mới đây, Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18 (Ban chỉ đạo) đề nghị các tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung.

Không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, nghiên cứu, đề xuất ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật để tạo cơ sở pháp lý thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp, trường học, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhà nước; sắp xếp tổ chức bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhất là các cơ quan, tổ chức sau hợp nhất, sáp nhập, đề xuất, điều chỉnh hợp lý nếu cần thiết.

Trụ sở Chính phủ. Ảnh: Phạm Hải

Việc rà soát, hoàn thiện thể chế tiếp tục phân cấp, phân quyền giữa Chính phủ, Thủ tướng với các bộ, ngành; giữa Chính phủ, Thủ tướng với chính quyền địa phương; giữa người đứng đầu bộ, ngành với chính quyền địa phương; giữa các cấp chính quyền địa phương, giữa UBND cấp tỉnh, cấp xã với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp; giữa cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã cũng được đặt ra.

Ban chỉ đạo cũng đề nghị tiếp tục rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; thực hiện nghiêm chủ trương không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành. Trường hợp đặc biệt, đối với vụ trực thuộc bộ, ngành mới sáp nhập, hợp nhất từ 3 đầu mối cấp vụ trở lên hoặc có số biên chế lớn (từ 45 biên chế trở lên) thì có thể xem xét lập phòng (thực hiện theo đúng quy định, mỗi phòng từ 15 người trở lên).

Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và bộ máy bên trong các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương phù hợp tình hình mới.

Bộ Nội vụ chủ trì nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương; nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế thuộc quyền quản lý của Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế, các bộ, ngành và tại các địa phương.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức đảng trong các trường đại học bảo đảm tương ứng, đồng bộ với sắp xếp các trường đại học.

Ban chỉ đạo đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung ban hành các luật, nghị quyết để tạo cơ sở pháp lý thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhà nước. Rà soát các quy định về chức năng, nhiệm vụ, nhất là các cơ quan, tổ chức sau hợp nhất, sáp nhập, đề xuất, điều chỉnh hợp lý nếu cần thiết.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp, tinh gọn các tổ chức bên trong của Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Nghiên cứu sắp xếp tổ chức bên trong Văn phòng Chủ tịch nước, TAND tối cao, VKSND tối cao

Ban chỉ đạo đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan báo chí trực thuộc cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.

Cần hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp, tinh gọn các tổ chức bên trong của Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ban chỉ đạo đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, khẩn trương ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh, cấp xã, nhất là các cơ quan, đơn vị, tổ chức sau hợp nhất, sáp nhập, bảo đảm rõ người, rõ việc, không chồng chéo, không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ.

Các địa phương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp, tinh gọn các tổ chức bên trong của các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; rà soát, nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp, trường học, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Chủ tịch nước, TAND tối cao, VKSND tối cao, Kiểm toán Nhà nước rà soát các quy định về chức năng, nhiệm vụ, nhất là các cơ quan, đơn vị, tổ chức sau hợp nhất, sáp nhập, đề xuất, điều chỉnh hợp lý nếu cần thiết, nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp, tinh gọn các tổ chức bên trong của Văn phòng Chủ tịch nước, TAND tối cao và các đơn vị thuộc hệ thống ngành tòa án, VKSND tối cao, các đơn vị thuộc hệ thống ngành kiểm sát, Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị thuộc Kiểm toán Nhà nước.

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các tổ chức đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống tổ chức đảng trong các trường đại học; chủ trì, phối hợp với các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, của Ủy van Trung ương MTTQ Việt Nam rà soát các quy định về chức năng, nhiệm vụ, nhất là các cơ quan, tổ chức sau hợp nhất, sáp nhập, đề xuất, điều chỉnh hợp lý nếu cần thiết.

Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, đề xuất sắp xếp, tinh gọn các tổ chức bên trong của các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, cơ quan MTTQ Việt Nam cấp tỉnh.

Ban chỉ đạo đề nghị các tổ chức, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung nêu trên gửi về Ban chỉ đạo (qua Ban Tổ chức Trung ương) chậm nhất ngày 30/9 để tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.