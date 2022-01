Ngỡ ngàng với tạo hình gai góc của đả nữ H’Hen Niê

578 là bộ phim hành động của đạo diễn Lương Đình Dũng kể về câu chuyện người cha chống lại những kẻ truy đuổi mình trên hành trình đi tìm công lý để trả thù cho con gái. Phần võ thuật hành động của bộ phim do nhóm chuyên gia điện ảnh võ thuật Hàn Quốc đảm nhận, đứng đầu là đạo diễn Oh Sea Young. Ông từng tham gia nhiều phim bom tấn Hàn Quốc và Hollywood đình đám như: Avengers: Age of Ultron (Avengers: Đế chế Ultron), Snowpiercer (Chuyến tàu băng giá), Gongjo (Cộng sự bất đắc dĩ), Taxi Driver (Tài xế taxi)...