Ngô Thanh Vân đóng bom tấn viễn tưởng của Hollywood

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghệ An tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Trao 150 suất học bổng cho học sinh huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên... là những thông tin nổi bật trong ngày 18/5.

(Baonghean.vn) - Sáng 18/5, Đoàn đại biểu Công an tỉnh Nghệ An do đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn.