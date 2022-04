Ngoài bóng đá, có 4 vận động viên Nghệ An sẽ tham dự SEA Games 31

Nguyễn Đình Vũ mang số 215 là vận động viên điền kinh của Nghệ An được tham dự SEA Games 31. Ảnh: P.V

Tại SEA Games 31, sẽ có 40 môn thể thao, 526 nội dung với sự tham dự của 11 đoàn thể thao trong khu vực Đông Nam Á. Đại hội được tổ chức tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận từ ngày 12 - 23/5/2022.



Ngoài bóng đá, Nghệ An còn có sự góp mặt của ít nhất 4 vận động viên, đó là: Nguyễn Đình Vũ - môn điền kinh; Nguyễn Thị My - môn cầu mây; Phạm Thị Hồng Thanh - môn cử tạ; Nguyễn Văn Quang - môn bi sắt. Ngoài ra, Ô Thị Nga - môn điền kinh cũng có nhiều cơ hội được tranh tài ở đấu trường này.



Trong số 4 vận động viên nói trên thì Phạm Thị Hồng Thanh là vận động viên nhiều khả năng sẽ giành Huy chương Vàng ở môn cử tạ tại SEA Games 31.

Phạm Thị Hồng Thanh cô gái vàng của thể thao Nghệ An. Ảnh: Internet

Phạm Thị Hồng Thanh được biết đến là VĐV tài năng của thể thao Nghệ An. VĐV này được sinh ra ở Hải Dương, nhưng lại được tuyển chọn vào Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Nghệ An để tập luyện. Kể từ năm 2018 đến nay, chị đã giành được nhiều Huy chương Vàng cho thể thao Nghệ An. Có thể kể đến như Huy chương Vàng tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018; Huy chương Vàng Giải Vô địch Quốc gia các năm 2019, 2020, 2021. Đặc biệt, VĐV này đã giành được Huy chương Vàng SEA Games 30 cho đoàn thể thao Việt Nam.