Ngoại trưởng Mỹ: Washington tiếp tục làm mọi cách để chấm dứt khủng hoảng Ukraine

Mỹ Nga 24/09/2025 15:49

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubido tuyên bố, cuộc xung đột Ukraine phải chấm dứt.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters

Theo hãng TASS ngày 24/9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, chính quyền Washington sẽ tiếp tục làm mọi thứ có thể để chấm dứt xung đột ở Ukraine.

"Cuộc xung đột này phải chấm dứt. Và chúng tôi đã và sẽ tiếp tục làm mọi thứ có thể để chấm dứt nó", ông Rubio phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình ở Ukraine vào ngày 23/9 (theo giờ Washington).

Theo Ngoại trưởng Mỹ, Washington và các đồng minh đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc xây dựng các đảm bảo an ninh cho Ukraine.

"Tổng thống Donald Trump cũng đã chỉ thị cho chúng tôi thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh và chúng tôi đã đạt được tiến bộ lớn" - ông Rubio cho biết.

"Ngay sau cuộc gặp thượng đỉnh ở Alaska giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, tất cả các nhà lãnh đạo châu Âu đã đến Washington. Chúng tôi đã nhất trí hợp tác để đảm bảo an ninh cho tương lai của Ukraine sau khi xung đột kết thúc. Chúng tôi đã đạt được tiến bộ đáng kinh ngạc trong việc đặt nền móng cho điều này, và nó sẽ là chìa khóa trong bất kỳ cuộc đàm phán nào" - ông Rubio cho biết thêm.

Trong khi đó, chia sẻ với Fox News, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng, Liên hợp quốc đang không đóng đúng vai trò của mình trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng, bao gồm cả ở Ukraine.

"Tại sao Liên hợp quốc là một tổ chức có tiềm năng làm nên những điều phi thường trên toàn thế giới, nhưng lại không làm được" - Ngoại trưởng Rubio nhận định.

"Nếu nhìn vào Nga và Ukraine, xung đột vẫn đang tiếp diễn ở đó. Chính Tổng thống Trump đang cố gắng giải quyết vấn đề. Liên hợp quốc không có vai trò gì trong việc này", ông Rubio nói. Ông cũng nói rằng Liên hợp quốc "không có vai trò" trong việc giải quyết xung đột ở Dải Gaza.

Theo TASS
