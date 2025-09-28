Quốc tế Ngoại trưởng Nga Lavrov: 'Không nói chuyện với nhau là tội lỗi' Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moskva luôn sẵn sàng đàm phán thỏa thuận, nhưng luôn nhận được lời từ chối.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có bài phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York ngày 27/9 (theo giờ Washington). Theo truyền thống, ông Lavrov đã đề cập đến một loạt các vấn đề quốc tế, chi tiết và liên quan đến các chuẩn mực của luật pháp thế giới, truyền đạt vị trí của Moskva.

Tại phiên họp kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nhấn mạnh vai trò của Liên hợp quốc như một sự đảm bảo cho sự ổn định. Nhưng, ông Lavrov đưa ra cảnh báo rằng, "những vi phạm nghiêm trọng phổ biến đối với nguyên tắc bình đẳng" làm suy yếu niềm tin trên thế giới.

Ngoại trưởng Nga cho rằng, "việc vi phạm các nguyên tắc cơ bản diễn ra với sự thông đồng và tham gia tích cực của phương Tây", đặc biệt là nhớ lại vụ đánh bom Nam Tư, Mỹ xâm lược Iraq, lật đổ chế độ Libya và từ các sự kiện hiện tại - cuộc chiến tại Dải Gaza, đe dọa tất cả sự ổn định của thế giới.

“Phương Tây không quen với việc tuân thủ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ”, ông Lavrov nói. Trong số các công cụ ảnh hưởng vẫn là "cuộc cách mạng màu", các biện pháp trừng phạt đơn phương, trở thành công cụ để làm suy yếu các đối thủ cạnh tranh. Những biện pháp như vậy không nên được áp dụng.

Liên quan đến chủ đề Ukraine, Ngoại trưởng Lavrov cho biết: "Chính quyền Kiev đã thực hiện loại bỏ ngôn ngữ Nga trong tất cả các lĩnh vực", đồng thời làm rõ các chiến thuật như vậy mâu thuẫn với Hiến chương Liên hợp quốc. "Ngày nay, Ukraine là quốc gia duy nhất trên thế giới cấm công dân nói tiếng mẹ đẻ của họ", ông Lavrov nói.

Theo ông Lavrov, với mục tiêu tuyên bố là "gây ra một thất bại chiến lược cho Nga", phương Tây cho phép chính quyền Ukraine làm mọi thứ. Nhưng ông tuyên bố, Moskva không có ý định chịu đựng điều này.

Ngoại trưởng Nga khẳng định, Moskva vẫn sẵn sàng đàm phán, nhưng ít nhất với điều kiện là quyền của người nói tiếng Nga trong các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát phải được khôi phục hoàn toàn.

Ông Lavrov xác nhận, phía Nga không có ý định tham gia vào xung đột với NATO, tấn công các quốc gia là thành viên của liên minh quân sự. Đổi lại, khối tiếp tục mở rộng, bất chấp những cam kết được đưa ra trong thế kỷ trước. Ông Lavrov đưa ra ví dụ, các nước châu Âu kêu gọi công dân "siết chặt thắt lưng" vì mục đích quân sự hóa, đồng thời công khai thảo luận về cuộc tấn công vào khu vực Kaliningrad của Nga.

"Nhưng bất kỳ sự xâm lược nào chống lại đất nước chúng tôi cũng sẽ bị đáp trả một cách dứt khoát. Không nên nghi ngờ gì về điều này" - Ngoại trưởng Nga tuyên bố.

Đồng thời, ông Lavrov cũng chỉ ra những tín hiệu thay đổi tích cực. "Chúng tôi liên kết một số hy vọng nhất định với việc tiếp tục đối thoại Nga-Mỹ, phát huy những kết quả đạt được từ hội nghị thượng đỉnh ở Alaska" - Ngoại trưởng Nga nói.

Đưa ra ví dụ, ông Lavrov cho biết, trong số các sáng kiến do Moskva đề xuất với Washington, có việc gia hạn Hiệp ước Hạn chế Vũ khí Tấn công Chiến lược, vốn sẽ hết hạn vào năm 2026 - trong ít nhất một năm. Điều này, ông Lavrov tin tưởng sẽ dẫn đến "sự cải thiện bầu không khí tổng thể".

Trả lời câu hỏi về các tuyên bố của EU về "cuộc chiến kết hợp" thực sự với Nga, ông Lavrov nhớ lại sự cố gần đây với máy bay không người lái của Nga ở Ba Lan. Moskva đề nghị tìm ra nó một cách bình tĩnh, nhưng Warsaw đã không tham gia đối thoại. Và đây là một trong nhiều ví dụ mà Ngoại trưởng Nga chỉ ra rằng phương Tây nói chung không muốn các cuộc điều tra chi tiết,

"Nhưng chúng tôi luôn cởi mở với cuộc trò chuyện trung thực. Không nói chuyện với nhau là tội lỗi" - Ngoại trưởng Nga nêu quan điểm, có tính đến bối cảnh quan hệ Nga và Mỹ.

"Khi lợi ích của Mỹ và Nga không trùng khớp, điều chính là ngăn chặn điều này biến thành một cuộc đụng độ" - Ngoại trưởng Nga bày tỏ sự tự tin.