Theo RIA Novosti, phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp giữa các bộ trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Kazakhstan ngày 21/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, khi thảo luận về "hội nghị hoà bình" ở Thuỵ Sỹ với các đại sứ nước ngoài ở thủ đô Kiev, ông Volodymyr Zelensky đã lớn tiếng yêu cầu ủng hộ công thức hoà bình của mình.

"Vào cuối tháng 4, khi thảo luận với các đại sứ nước ngoài ở Kiev về ý tưởng hội nghị hoà bình ở Thuỵ Sỹ, theo một số người tham gia, ông Zelensky đã dành phần lớn thời gian để ứng biến một cách hỗn loạn, với giọng điệu cao độ, yêu cầu ủng hộ công thức hoà bình của mình như một phương tiện buộc Nga phải đầu hàng" - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay.

Nhà ngoại giao Nga còn cho rằng, một người không kiểm soát được bản thân sẽ "thường bắt đầu nói sự thật". Ông Lavrov cũng chỉ ra, Moskva có cơ hội nhận được những thông tin "thường không được công bố hoặc tiết lộ".

Công thức hoà bình do Ukraine thúc đẩy yêu cầu Nga quay trở lại biên giới năm 1991, cung cấp các bảo đảm an ninh khu vực châu Âu-Đại Tây Dương, và thành lập một toà án đặc biệt để điều tra "tội ác chiến tranh" do Nga gây ra. Với Moskva, đây là công thức xa rời thực tế.