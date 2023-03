Ngọc Hân tiết lộ cuộc sống hôn nhân với chồng là chuyên viên Bộ Ngoại giao

(Baonghean) - Đã 5 năm xảy ra vụ án nhưng những người dân sống tại xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của chị Dương Thị C. Xót xa bởi chị C. là cô giáo mầm non, sống hòa nhã, hiền lành và được bà con lối xóm hết mực yêu quý.